Olympo, la stagione 2 si farà? Cosa sappiamo sul futuro della serie Netflix Il noto portale di streaming deve ancora confermare la seconda stagione del thriller spagnolo, che ha macinato visualizzazioni ma non è esente da critiche

Si è da poco conclusa la prima stagione di Olympo, thriller spagnolo di Netflix su un gruppo di atleti, e i fan si domandano se ci sarà o meno una stagione 2. E, in caso, cosa succederà ai protagonisti. Il serial, che indaga l’abuso di doping e mette in scena intrighi e inganni, ha avuto sviluppi narrativi che lasciano inevitabilmente aperta la porta a un prosieguo della storia. Ma ci sarà davvero? Quante probabilità ha la serie di venire rinnovata, vista la tendenza di Netflix a tagliare in fretta e furia i contenuti che ritiene non abbiano raccolto sufficienti visualizzazioni?

Olympo: ci sarà una stagione 2? Cosa suggeriscono i dati?

Al momento, Netflix non ha ancora annunciato ufficialmente una stagione 2 di Olympo, ma diversi segnali lasciano ben sperare. In genere la piattaforma aspetta qualche settimana prima di comunicare un eventuale rinnovo. In questo modo può analizzare i dati di visualizzazione, il coinvolgimento degli spettatori e l’andamento sui social.

La trama, poi, senza dubbio ha lasciato aperte numerose porte, quindi lo spazio di manovra per proseguire la storia senza che essa risulti forzata c’è. in particolare quelle legate allo scandalo del doping e alla caduta morale della protagonista Amaia. Una "chiusura" di questo tipo suggerisce che gli stessi sceneggiatori abbiano pensato per il racconto uno sviluppo a più ampio respiro, spalmato appunto su più stagioni. Ci sono poi da considerare le interviste fatte a parte del cast, in particolare Clara Galle e Nuno Gallego, che si sono detti entusiasti di una eventuale prosecuzione del progetto. Tutti questi elementi contribuiscono a rafforzare l’ipotesi che Netflix possa presto dare il via libera alla stagione 2 di Olympo.

Quando potrebbe uscire la stagione 2 di Olympo?

Questa è una domanda ancora più difficile a cui dare risposta. Se Netflix darà il via libera entro l’estate, le riprese potrebbero iniziare in autunno 2025. Il che significherebbe una messa in onda non prima della fine del 2026 o dell’inizio del 2027.

In ogni caso, se ancora non l’avete vista, trovate la stagione 1 di Olympo in esclusiva in streaming su Netflix.

