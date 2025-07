Un Amore Regale, il film su RaiPlay che fa impazzire chi ha amato Bridgerton Un amore regale è il nuovo film di Raiplay per gli amanti delle storie romantiche e regali come Bridgerton: ecco la storia delle due principesse

Il catalogo di RaiPlay si arricchisce di un nuovo gioiello romantico che sta già facendo breccia nel cuore degli spettatori. Parliamo di Un Amore Regale (The Royal We), film che è rapidamente balzato nella Top 10 dei contenuti più visti sulla piattaforma, confermando l’inossidabile fascino delle storie d’amore ambientate in contesti nobiliari. Una pellicola perfetta per l’estate, soprattutto se amate le atmosfere alla Bridgerton.

Di cosa parla Un amore regale?

La storia di Un Amore Regale ha tutte le caratteristiche per conquistare il pubblico. Protagonista è Beatrix (interpretata da Mallory Jansen), una giovane principessa che ha sempre vissuto una vita relativamente tranquilla e lontano dai riflettori reali. Ha infatti lasciato la corte per per fondare un’organizzazione dedicata alle donne e alla loro indipendenza. L’attenzione della corte e del pubblico è sempre stata focalizzata sulla sorella maggiore, la Principessa Coralina (Nicola Posener). Il destino dei regni di Androvia e Vostieri, da lungo tempo in conflitto, è appeso a un filo: la pace deve perciò essere siglata attraverso un matrimonio combinato tra la Principessa Coralina e il Principe Desmond (Charlie Carrick) di Androvia.

Quando però Coralina scappa poco prima del matrimonio con un idraulico, è sua sorella Bea ad essere chiamata dalla famiglia a risolvere la situazione. Tocca a lei onorare l’accordo di matrimonio e non far scoppiare la guerra tra i due regni, ma gli imprevisti, si sa, in questi casi sono sempre dietro l’angolo, soprattutto in amore.

Un film per chi ha amato Bridgerton

Un Amore Regale offre, insomma, tutti gli ingredienti che hanno reso la celebre serie Netflix Bridgerton un successo globale: dramma, romanticismo, intrighi e un’estetica sontuosa. È il film perfetto per chi cerca una fuga nell’eleganza di un’altra epoca, con un cuore che batte forte per un amore (quasi) impossibile. Come già accennato, è disponibile sulla piattaforma RaiPlay.

