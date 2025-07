Alice in Borderland 3, Netflix svela trailer e data di uscita: il Jolly spaventa più della morte e Usagi scompare La terza stagione di Alice in Borderland si prepara ad arrivare su Netflix: un trailer enigmatico anticipa sogni, sparizioni e un Jolly che sconvolgerà tutto

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Dopo l’uragano Squid Game 3, Netflix è pronta a dedicarsi alla serie giapponese Alice In Borderland 3, giunta alla terza stagione. Lo scorso febbraio, la piattaforma streaming, aveva svelato un post confermando che i nuovi episodi sarebbero arrivati entro il 2025 e, così sarà. La serie thriller live-action basata sull’omonimo manga di Haro Aso, sbarcherà su Netflix a settembre e, nelle scorse ore, è stato condiviso online il teaser trailer che, inaspettatamente, regala molte anticipazioni a chi non vede l’ora di vedere la stagione 3. Volete saperne di più? Benissimo, allora proseguite la lettura e avrete tutte le informazioni al riguardo.

Alice In Borderland 3, il trailer della terza stagione preannuncia colpi di scena e un nuovo viaggio

Poche ore fa, Netflix ha rilasciato il trailer e svelato la data di uscita di Alice In Borderland 3, la terza stagione della serie thriller giapponese live-action, che ha appassionato tantissime persone e amanti del genere. I nuovi episodi usciranno sulla piattaforma streaming 25 settembre 2025. Lo show, tratto dal manga di Haro Aso, racconta di un gruppo di persone intrappolate in un universo parallelo dove devono affrontare prove mortali per sopravvivere. Nella stagione precedente, Arisu e Usagi riescono a completare tutti i giochi e tornano nel mondo reale, si sposano e iniziano una vita felice, priva dei ricordi di Borderland.

Tuttavia, come si evince dal trailer, frammenti di memoria riaffiorano nei loro sogni e allucinazioni. Un giorno, Usagi scompare misteriosamente insieme al ricercatore dell’aldilà Ryuji. Contemporaneamente, Banda consegna ad Arisu l’ultima carta, il Jolly, che dà inizio a una nuova avventura. La sceneggiatura e la regia sono di Yasuko Kuramitsu e Shinsuke Sato. Prodotta da Robot e The Seven, la serie è diventata il titolo giapponese più visto su Netflix, entrando nella Top 10 globale in oltre 90 paesi.

Il cast della serie Alice In Borderland 3

Ma chi vedremo nel cast della terza stagione di Alice In Borderland? Ebbene, sono presti Hayato Isomura, Ayaka Miyoshi, Katsuya Maiguma, Koji Ohkura, Risa Sudou, Hiroyuki Ikeuchi, Tina Tamashiro, Kotaro Daigo, Hyunri, Sakura Kiryu, Yugo Mikawa, Joey Iwanaga, Akana Ikeda e Kento Kaku.

Il successo di Alice In Borderland

La trama avvincente di questa serie, certamente non è passata inosservata ai telespettatori, soprattutto dopo la fine di Squid Game 3. Infatti, in molti la stanno riscoprendo dopo che i giochi della serie coreana si sono conclusi definitivamente. Stanno riscoprendo una storia coinvolgente, che nel giro di poco tempo, ha conquistato una buona fascia di persone. La seconda stagione di Alice In Boederland, infatti, ha raggiunto la seconda posizione nella classifica globale dei contenuti non in lingua inglese. Visto il successo, è stata rinnovata per una terza e ultima stagione che uscirà il 25 settembre 2025.

