Brick è su Netflix, murati vivi da un muro magnetico: location e curiosità sul film che toglie il respiro

Come tutte le piattaforme, anche Netflix ha aggiornato il suo ricchissimo catalogo per il mese di luglio e, da qualche giorno, tra i vari titoli è disponibile Brick. Trattasi di un film thriller che racchiude elementi paranormali e di fantascienza, alla cui regia c’è Philip Koch. Una pellicola che scatenerà tachicardia, panico e tanta agitazione perché presenta caratteristiche indispensabili per un thriller (soprattutto se distopico): suspense, profondità emotiva e tanta claustrofobia. Complici di tutto questo anche le suggestive location scelte e di cui vi parleremo in questo articolo (oltre a svelarvi qualche curiosità che, probabilmente, non sapete). Siete pronti? Molto bene, allora proseguite la lettura.

Brick, trama e cast del film disponibile su Netflix

Intenso, spaventoso e claustrofobico. Così si potrebbe definire questo nuovo thriller che dal 10 luglio è tra i titoli disponibili nel catalogo di Netflix. Diretto da Philip Koch, la trama segue Tim e Olivia, una coppia in crisi che si sveglia una mattina trovando il proprio appartamento sigillato da muri neri, lisci e metallici che bloccano ogni via di uscita. Scoprono presto che l’intero edificio è murato allo stesso modo, intrappolando anche gli altri inquilini. Le comunicazioni sono interrotte, manca l’acqua, ma l’elettricità è ancora attiva. Mentre l’angoscia cresce, diventa chiaro che non si tratta di un sogno né di un errore umano, ma di qualcosa di molto più grande e misterioso.

Il cast è composto da attori che riescono a interpretare a pieno l’angoscia e la paura che si provano in una situazione del genere. Oltre ai due protagonisti Matthias Schweighöfer (Army of the Dead) e Ruby O. Fee (Army of Thieves),troviamo anche: Frederick Lau (Crooks) e Salber Lee Williams (Ghost Island), insieme ad Axel Werner, Sira-Anna Faal, Murathan Muslu e Alexander Beyer.

Le location di Brick

Per quanto riguarda le location, il film Brick, ambientato ad Amburgo, è stato girato tra gennaio e marzo 2024 negli studi Barrandov di Praga, su un set modulare che ricrea un condominio interno. La scelta di Praga ha consentito un controllo totale sull’atmosfera claustrofobica tramite illuminazione artificiale e scenari digitali.

Curiosità su Brick e dove vederlo in streaming

Non sorprendetevi! Vi abbiamo anticipato prima che vi avremmo svelato delle curiosità su Brick, quindi prestate attenzione. La scenografia del film sfrutta uno spazio verticale con stanze collegate da buchi e tunnel, creando un effetto simile a un labirinto fisico e mentale. La trama include l’azienda immaginaria Epsilon Nanodefense, che attiva accidentalmente un sistema di difesa nanotecnologico, sigillando la città di Amburgo dopo un incendio al porto. I mattoni neri rappresentano sia muri fisici che barriere emotive tra i protagonisti Tim e Olivia, che cercano di superare il trauma per la perdita di un figlio. I due, interpretati da Matthias Schweighöfer e Ruby O. Fee, sarebbero una coppia anche nella vita reale. Altra curiosità importante è che il film è stato presentato al Festival di Monaco di Baviera il 2 luglio 2025 ed è in streaming sulla piattaforma Netflix dal 10 luglio 2025.

