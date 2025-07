Mean Girls arriva su Netflix dopo 20 anni, la guerra tra ragazze più iconica dello streaming Il film scritto da Tina Fey e che ha lanciato Lindsay Lohan arriva in streaming: ecco dove vedere anche il sequel e il remake del 2024

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

CONDIVIDI

Dal 9 luglio entra nel catalogo di Netflix Mean Girls, commedia del 2004 che, assieme a Quel pazzo venerdì, ha lanciato la carriera di Lindsay Lohan. Scritto dalla sceneggiatrice Tina Fey, già autrice del Saturday Night Live, basandosi sul romanzo Queen Bees & Wannabees di Rosalind Wisenman, è diretto da Mark Waters. Nel cast Rachel McAdams, Amanda Seyfried e Lizzy Caplan, tra gli altri. Ricordiamo che nel 2011 è uscito un sequel/remake dell’originale, mentre nel 2024 è approdato nei cinema l’adattamento del musical di Broadway del 2018.

La trama di Mean Girls in arrivo su Netflix

La quindicenne Cady Heron (Lindsay Lohan) torna negli Stati Uniti dopo aver trascorso l’infanzia in Africa assieme ai genitori zoologi. Istruita tramite corsi per corrispondenza e cresciuta in mezzo agli animali selvatici, Cady non ha mai frequentato una vera scuola: il primo giorno presso la North Shore High School di Evanston, nell’Illinois, si rivela per lei dunque parecchio difficile. Con non poca fatica fa amicizia con gli studenti emarginati Janis Ian e Damian Leigh, che la introducono alle regole non scritte della scuola.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

In seguito incontra il gruppo delle Barbie, le ragazze più popolari della scuola, formato da Regina George (Rachel McAdams), Gretchen Weiners (Lacey Chabert) e Karen Smith (Amanda Seyfried). Cady si lascia influenzare dallo stile di vita delle Barbie, iniziando a vestirsi e a parlare come loro, ma l’iniziale rapporto va in frantumi quando la ragazza comincia a interessarsi ad Aaron Samuels, ex fidanzato di Regina. Da quel momento, il significato della frase "Legge della giungla" assume un significato tutto nuovo per Cady.

Tra sequel, remake e musical

Negli anni Mean Girls è diventato un vero e proprio cult generazionale, ma solo nel 2011 è uscito un sequel, diretto da Melanie Mayron e distribuito in Direct to video. O meglio, una sorta di remake del film originale, da cui riprende alcune dinamiche base della trama ma con personaggi completamente inediti. La giovane Joanna Mitchell (Meaghan Jette Martin), figlia di un costruttore di auto da corsa per la NASCAR, si trasferisce alla North Shore High School. Lì conosce l’artista Abby Hanover, nemica giurata di Mandi Weatherly, leader del gruppo delle Barbie. Per torti e malefatte subite tra equivoci e fraintendimenti, Joanna decide di distruggere le Barbie. Il film è disponibile nel catalogo di Prime Video, oppure in acquisto o a noleggio su YouTube, Google Play film e Apple TV.

Nel 2018 la scrittrice del film originale, Tina Fey, decise di portare Mean Girls a Broadway assieme a Jeff Richmond e Nell Benjamin. La trama è sostanzialmente la medesima della pellicola del 2004. Nel 2024 è uscito un film remake, con Angouri Rice nei panni di Cady Heron e Renée Rapp in quelli di Regina George. Trovate questa pellicola nei cataloghi di Netflix, Prime Video e Now Tv, oltre che a noleggio o in acquisto su TIM Vision, Apple TV e Google Play Film.

Potrebbe interessarti anche