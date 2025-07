Almost Cops: Netflix lancia una folle commedia investigativa tra le strade di Rotterdam: il film che non ti aspetti Su Netflix il nuovo film d'azione ambientato a Rotterdam, sulla falsariga di grandi classici come Rush Hour e Very Bad Cops

L’11 luglio 2025 approda su Netflix il film originale Almost Cops, commedia olandese che si muove nel solco tracciato da film come Rush Hour e Very Bad Cops. La pellicola, diretta da Gonzalo Fernandez Carmona, gioca infatti sulla mal assortita coppia di "poliziotti" interpretati da Jandino Asporaat e Werner Kolf. Un buddy movie solo superficialmente, che in realtà affronta temi complessi come il dolore, la lealtà e la ricerca della giustizia.

Di cosa parla la trama di Almost Cops su Netflix?

Ramon (Asporaat) è un sin troppo zelante agente ausiliario di quartiere, ligio al dovere e fortemente legato alle regole e al rispetto del codice. Il giovane ha una solida morale e punta con tutte le sue forze a rendere Rotterdam un posto migliore. Un giorno viene costretto a lavorare con Jack (Kolf), investigatore dai modi rudi e non convenzionali che è appena stato degradato per via di un incidente da lui commesso.

Inizialmente in forte contrasto per il diverso approccio, i due devono fare squadra in fretta per mettere le mani su un assassino in fuga. Quando poi scoprono che entrambi hanno perso una persona cara in circostanze molto simili, le divergenze cominciano ad appianarsi e i due si immergono nel cuore di una rete criminale più grande di quanto immaginassero.

Rotterdam è la terza protagonista di Almost Cops

Girato nei Paesi Bassi, il film usa Rotterdam come sfondo per la propria azione. La città olandese è a tutti gli effetti un personaggio del film. La narrazione, tra inseguimenti, scambi e sparatorie, gioca con l’architettura moderna di Rotterdam, rendendola un vero e proprio attore della vicenda. Centrale è anche e soprattutto la vita quotidiana della città, che Ramon vuole proteggere a tutti i costi, anche mettendosi contro un cartello della droga. Vi ricordiamo che Almost Cops è disponibile in streaming su Netflix a partire dall’11 luglio 2025.

