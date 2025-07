Il Mostro di Firenze torna a terrorizzare l'Italia su Netflix: cosa aspettarsi dalla serie di Stefano Sollima Arriva su Netflix Il Mostro, la nuova serie TV di Stefano Sollima che torna a raccontare la terribile vicenda del Mostro di Firenze in 4 episodi

Il maestro del crime italiano, Stefano Sollima, porta sullo schermo una delle pagine più cupe e controverse della cronaca nera italiana con la sua nuova attesissima miniserie: Il Mostro. Questa attesa produzione, che inevitabilmente riaccenderà il dibattito su uno dei misteri irrisolti più inquietanti della storia italiana, approderà su Netflix il 22 ottobre 2025, in concomitanza con il 10° anniversario dell’arrivo del servizio streaming in Italia. A svelare quando esce Il Mostro è stato proprio lo streamer con un breve teaser trailer.

Il Mostro: di cosa parla la miniserie di Stefano Sollima

Conosciuto per il suo stile crudo, realistico e avvincente, che lo ha reso celebre con successi come Romanzo Criminale – La serie e Gomorra – La serie, Sollima si cimenta ora con un racconto che scava nelle profondità di un’indagine lunga decenni, segnata da depistaggi, errori giudiziari e una verità mai del tutto trovata e raccontata. La miniserie Il Mostro sarà composta da 4 episodi e tornerà a raccontare la vicenda del serial killer noto anche come il Mostro di Firenze, che tra il 1968 e il 1985 sconvolse la campagna toscana con otto duplici omicidi. Tutte persone uccise con la stessa arma, una beretta Calibro 22, per un totale di ben diciassette anni di paura. Il racconto si snoda allora attraverso il racconto e i punti di vista dei vari protagonisti della vicenda: dagli investigatori che si sono succeduti nelle indagini alle famiglie delle vittime.

Questa la trama ufficiale de Il Mostro diffusa da Netflix: "Otto duplici omicidi. Diciassette anni di terrore. Sempre la stessa arma. Una beretta calibro 22. Una delle più lunghe e complesse indagini italiane sul primo e più brutale serial killer della storia del Paese: il Mostro di Firenze. Questa storia è stata ricostruita sulla base dei procedimenti e delle indagini ancora in corso. In una storia dove i mostri possibili, nel corso del tempo e delle indagini, sono stati molti, il nostro racconto esplora proprio loro, i possibili mostri, dal loro punto di vista. Perché il mostro, alla fine, potrebbe essere chiunque".

Il cast della nuova serie Netflix

Per affrontare una narrazione così delicata e complessa, oltre che spaventosa, Stefano Sollima ha deciso di mettere insieme un cast ritenuto all’altezza dell’arduo compito. Nella serie Netflix Il Mostro troveremo infatti Marco Bullitta, già noto per la partecipazione a show impegnati e di nicchia; e ancora Valentino Mannias, Francesca Olia, Liliana Bottone, Giacomo Fadda, Antonio Tintis e Giordano Mannu. La scelta di questi attori rappresenta la volontà di Sollima di portare alla luce una miniserie di spessore, che riesca a mescolare in modo adeguato cronaca, dramma e thriller psicologico.

