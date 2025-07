Charlize Theron tra laghi d’Italia e misteri internazionali: svelate le location segrete di The Old Guard 2 Dal Lago di Como a Vancouver, The Old Guard 2 svela location reali e sorprendenti che danno vita all’epica avventura di Charlize Theron nel celebre sequel

L’attesa è (finalmente) finita. Ieri, 2 luglio, su Netflix è uscito The Old Guard 2, il sequel del film, il cui primo capitolo risale a ben cinque anni fa. Diretto da Victoria Mahoney, il film segna il ritorno di Charlize Theron nel ruolo di Andy, affiancata dal gruppo di immortali guerrieri già incontrati nella precedente avventura. I protagonisti si troveranno ad affrontare nuove sfide e temibili nemici. L’opera, ispirata all’omonima graphic novel dello scrittore statunitense Greg Rucka, è un fantasy ricco di sequenze d’azione spettacolari. Si sa, una delle cose che incuriosiscono di più quando esce un film o una serie è sapere dove si sono svolte le riprese, dove sono state girate le scene d’azione… in altre parole, le location. In questo articolo vi sveliamo i luoghi da sogno che vedremo in questa pellicola.

The Old Guard 2, dov’è stato girato il sequel con Charlize Theron?: Le (incredibili) location

The Old Guard 2 è un film d’azione internazionale con Charlize Theron, girato in diverse location spettacolari in Europa e Nord America. Le riprese principali si sono svolte in Italia, soprattutto tra il Lago d’Iseo e città storiche come Roma, Trieste e Cernobbio sul Lago di Como, dove paesaggi naturali e architetture eleganti hanno arricchito l’estetica del film. Roma, con gli studi di Cinecittà, ha rappresentato il cuore produttivo, anche se un incendio ha colpito i set dopo la fine delle riprese principali.

Trieste è stata usata per creare ambientazioni urbane con un tocco europeo alternativo, mentre il Regno Unito ha ospitato sequenze interne, mantenendo riservatezza sulle location esatte. Le riprese aggiuntive del 2024 sono avvenute a Vancouver, inclusa una scena con Theron in abiti sacerdotali alla Holy Rosary Cathedral. Nel trailer compaiono anche immagini di Parigi, sottolineando l’ambizione internazionale del film.

La trama e il cast di The Old Guard 2

La storia del film si sviluppa sei mesi dopo gli eventi precedenti: Andy (Charlize Theron) e il suo gruppo di guerrieri immortali sono alle prese con una minaccia imminente, una bomba potentissima capace di causare migliaia di vittime. Tuttavia, questo attacco nasconde un piano ancora più oscuro orchestrato da Discordia (Uma Thurman), la prima immortale, decisa a eliminare i suoi simili, cioè i compagni di Andy, aiutata da Quynh (Veronica Ngô), che ha un conto in sospeso con Andy. Dopo aver perso la sua immortalità, Andy tenta di recuperare i suoi poteri grazie all’aiuto di Tuah (Henry Golding), un vecchio alleato. La storia è ricca di scontri e sfide, con una rivalità intensa e profonda che si sviluppa tra Andy e Discordia, fatta di conflitti sia fisici che mentali.

Nel cast troviamo anche: Luca Marinelli, KiKi Layne, Matthias Schoenaerts, Marwan Kenzaeri e Chiwetel Ejiofor.

Dove vedere in streaming The Old Guard 2

Il film sequel The Old Guard 2 è disponibile in streaming sulla piattaforma Netflix.

