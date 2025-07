The Old Guard 2 è su Netflix, la spiegazione del finale del primo film: dove eravamo rimasti Ecco un veloce recap sul finale di The Old Guard prima di vedere il secondo capitolo, disponibile dal 2 luglio su Netflix

Uscito nel 2020, l’originale Netflix The Old Guard ha saputo rapire il pubblico con il suo mix di azione, fantasy ed elementi sovrannaturali. A distanza di 5 anni, il gruppo di immortali guidati da Andy (Charlize Theron) è tornato con una nuova avventura. Prima di vedere The Old Guard 2, disponibile su Netflix dal 2 luglio, ricordiamo ciò che è importante memorizzare del primo film distribuito sul noto portale di streaming.

Di cosa parla la trama e qual è il finale di The Old Guard di Netflix

Andy (Charlize Theron) è il capitano di un gruppo di guerrieri immortali, che da millenni lotta contro le forze del male. L’ultimo avversario che gli si para davanti è un’azienda farmaceutica che vuole fare esperimenti su di loro per rendere l’immortalità un prodotto commerciale. Nell’ultima parte del film, Andy e i suoi compagni riescono a liberarsi e a scappare, ma la donna perde il proprio fattore rigenerante. Ciò stravolge gli equilibri interni al gruppo, introducendo nuove dinamiche di potere. Proprio la sua nuova condizione sarà uno dei temi centrali del sequel.

Fondamentale nel finale del film anche il tradimento di Booker (Matthias Schoenarts), uno dei membri più antichi del gruppo. Stanco della sua immortalità e segnato dal dolore, l’uomo "vende" i suoi compagni alla malvagia multinazionale, rivelando loro informazioni vitali. Sebbene alla fine mostri pentimento e aiuto i suoi commilitoni, Andy non mostra pietà e lo condanna a 100 anni di esilio, allontanandolo dalla squadra.

La scena post-credit e il ritorno di Quynh in The Old Guard

Durante l’avventura si unisce al gruppo la giovane Nile (KiKi Layne), soldatessa americana che scopre casualmente la propria immortalità. Sebbene all’inizio riluttante, si dimostra una importante aggiunta per la squadra, una ventata di aria fresca e rinnovamento in un gruppo segnato da secoli di battaglie.

Subito dopo i titoli di coda assistiamo al ritorno in scena di un personaggio comparso in uno straziante flashback legato a Andy. Nel proprio appartamento parigino, un ubriaco e solo Booker riceve infatti la visita di Quynh, vecchia compagna di Andy. La donna era ritenuta completamente persa dal resto della squadra, poiché secoli prima era stata rinchiusa in una bara di ferro e gettata nell’oceano, condannata a un infinito ciclo di morte e resurrezione.

