Netflix, i migliori film in uscita a luglio e agosto 2025: estate con Caterina Guzzanti e Silvia D'amico Tante pellicole faranno il loro ingresso questa estate su Netflix, che ti piacciano le commedie divertenti, i drammi o gli horror ecco cosa non farti scappare.

Se siete tra quelli che amano programmare le loro serate con un bel film, sappiate che questa estate potrebbe riservare grandi sorprese. Netflix, come sempre, ha preparato una lista di uscite che riesce a mettere d’accordo un po’ tutti: c’è azione, dramma e anche commedia. Una stagione calda anche nelle proposte in streaming. Scopriamo di più.

I migliori film Netflix di maggio 2025: il fantacalcio di Caterina Guzzanti e il fantasy di Charlize Theron

L’estate 2025 su Netflix si preannuncia piena di titoli capaci di accontentare chiunque, da chi cerca l’adrenalina pura a chi ha voglia solo di farsi due risate. Si parte già a inizio luglio con The Old Guard 2, attesissimo sequel che riporta sullo schermo Charlize Theron nei panni dell’immortale Andy, affiancata stavolta da Uma Thurman in un ruolo che promette scintille. Subito dopo arriva Ziam, un horror tailandese che combina zombie e Muay Thai, un mix forse insolito ma che potrebbe stupire più di qualcuno, soprattutto gli amanti dell’azione più fisica e diretta.

Poi c’è Brick, che cambia del tutto registro: una parete misteriosa isola un condominio dal resto del mondo e gli inquilini si trovano costretti a convivere con la paura e con se stessi. Atmosfere tese, pochi spazi, molta psicologia. Per chi cerca invece un tono più leggero c’è Almost Cops, una commedia olandese che gioca sul contrasto tra due poliziotti completamente diversi tra loro. Le classiche dinamiche da buddy movie. Lo stesso giorno, l’11 luglio, Netflix manda in diretta Katie Taylor vs. Amanda Serrano 3, il terzo incontro tra le due pugili che si sono già affrontate in match entrati nella storia della boxe femminile. Un evento sportivo vero e proprio, gratuito per gli abbonati, che rappresenta anche un piccolo cambio di passo nella proposta estiva della piattaforma. Più avanti nel mese, il 25 luglio, si torna alla commedia con Un tipo imprevedibile 2, il sequel di Happy Gilmore, dove Adam Sandler torna a impugnare la mazza da golf, stavolta affiancato da Bad Bunny. Una coppia improbabile che promette momenti esilaranti, in pieno stile Sandler. A metà tra doc e cronaca c’è invece Trainwreck: il bambino del dirigibile, nuovo capitolo della serie Trainwreck che stavolta racconta la tragedia dell’Astroworld Festival. Immagini d’archivio, interviste e un racconto diretto.

Agosto chiude con Ogni maledetto Fantacalcio, una commedia tutta italiana dedicata all’universo parallelo e a volte grottesco del fantacalcio. Tra amici, litigi, delusioni e vittorie rubate all’ultimo minuto, il film racconta con ironia un rito settimanale che unisce (e spesso divide) migliaia di persone, con l’aiuto di Caterina Guzzanti. Insomma, Netflix quest’estate propone un ventaglio di storie capaci di intrattenere, sorprendere e far riflettere.

