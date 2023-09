Belve: Fagnani “protegge” De Martino, Corona viscerale, Arisa controversa. Com'è andata Ieri sera è andata in onda la prima puntata stagionale del talk show di Rai 2: De Martino "protetto", Arisa controversa e Corona viscerale.

Letizia Bonardi Web Content Editor Content Editor e aspirante giornalista, appassionata di arte e libri con un amore per la scrittura scoperto quasi per caso.

Ieri sera Francesca Fagnani ha fatto il suo ritorno su Rai 2 con la nuova stagione di Belve. Il talk show più graffiante della tv italiana ha conquistato immediatamente il pubblico, che è rimasto come sempre incollato al televisore per scoprire tutto ciò che gli ospiti avrebbero rivelato. E, di fatto, molti segreti e dichiarazioni inedite sono venute a galla durante le interviste di Fabrizio Corona, Arisa e Stefano De Martino. Scopriamo cosa è successo nella prima puntata.

Belve, l’intervista edulcorata di Stefano De Martino

Il primo ospite della serata è stato Stefano De Martino. La sua intervista è stata, come di consueto, schietta e sincera. Ma, allo stesso tempo, è parsa a molti decisamente meno graffiante di quanto potessimo aspettarci da Francesca Fagnani. Fin da quando il conduttore era stato annunciato come ospite di Belve, il pubblico si aspettava grandi rivelazioni sulla sua vita privata e sulla fine del matrimonio con Belen Rodriguez, ma così non è stato. La padrona di casa sembrava trattenuta, come a voler "proteggere" De Martino. Sarà forse perché i due sono colleghi di Rai 2 e Fagnani si è sentita in dovere di mettere a punto un’intervista più edulcorata, ma in ogni caso il ballerino si è lasciato andare a ben poche rivelazioni. "La rottura. Quale delle tante? Non ci sono rotture felici. Quando cominci una relazione speri sempre che sia per sempre. Ma ci si fa l’abitudine, nel mio caso il callo. Il mio matrimonio non è finito per un tradimento", ha detto De Martino, di fatto senza aggiungere nulla di nuovo rispetto a quanto era già emerso dai gossip delle scorse settimane.

Belve, Arisa controversa e divisiva

Più coinvolgente e certamente più divisiva l’intervista di Arisa. Ormai lo sappiamo: da qualche anno a questa parte la cantante si è rivelata essere un personaggio controverso, che spesso divide l’opinione pubblica. Arisa ha parlato del suo difficile rapporto con il suo corpo: "Mi ammirano perché ho un bel sedere e chi non lo fa è per invidia. Cerco di curarmi, ma nonostante tutto sono pienotta, ho la ritenzione idrica. Non sono come vorrei e soprattutto come vorrebbero che fossi e queso mi pesa". Ma l’argomento maggiormente discusso è senza dubbio il suo "tradimento" nei confronti della comunità LGBT, di cui si è sempre detta un’icona e che ora la critica fortemente per alcune dichiarazioni pro-Meloni. "Mi hanno messo in crisi. Ad un certo punto andavo in giro per casa chiedendomi: ma forse sono omofoba?", ha rivelato a Belve. "Mi dicono che sono matta, che sono un’artista difficile. Mi dispiace lo dicano. Forse perché cambio idea spesso, non sono sempre sicura delle cose".

Belve, le dichiarazioni forti di Fabrizio Corona

La puntata si è chiusa con l’intervista a Fabrizio Corona, nella quale Francesca Fagnani ha senza dubbio dato il meglio di sé. L’ex re dei paparazzi è il personaggio perfetto per Belve: controverso, pieno di sé e pronto a dichiarazioni pesanti. La sua intervista è stata viscerale, e la conduttrice è riuscita a guidarlo in un percorso non semplice. Fabrizio Corona ha confessato innumerevoli misfatti commessi nel corso della sua carriera, dalla costruzione ad hoc di finti scoop all’abuso di alcol e cocaina, dalle sue relazioni prive di amore ("Non ho mai amato una donna, era sempre tutto strumentale") alla sua convinzione di essere immortale ("Sono sicuro che se mi butto dal quarto piano non muoio"). Ma ciò che ha più sconvolto gli spettatori sono le dichiarazioni, decisamente forti, riguardo la sua famiglia. Fabrizio Corona ha tagliato i rapporti con la madre e con i fratelli, ma anche e soprattutto con la ex moglie Nina Moric. "Quando l’ho vista a Belve mi ha fatto una pena incredibile. Se sta così male oggi ed è arrivata a quello che è oggi, è colpa mia e del mondo in cui abbiamo deciso di entrare. Io ero assetato di fama, successo, potere e denaro che le feci fare qualsiasi cosa", ha rivelato Corona. Infine, l’ex re dei paparazzi ha parlato del figlio Carlos, che ha una malattia genetica: "Mio figlio sa che non avrà mai problemi nella vita perché ho messo le persone giusta al posto giusto. Non potrà gestire la sua vita da solo. Carlos non ha nessuno, oltre a me e la nonna". Nonostante queste parole, però, Corona ha dichiarato che "È la persona che resta costante nella mia vita ma non la più importante".

Potrebbe interessarti anche