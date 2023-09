Fabrizio Corona a Belve: "Mio figlio è malato, Nina Moric troppo fuori per fare la madre" L'ex re dei paparazzi è tra i primi ospiti di Francesca Fagnani: parla della sua difficile vita famigliare e del fantomatico matrimonio con Giacomo Urtis.

Domani – martedì 26 settembre – ha inizio la nuova attesissima stagione di Belve. Francesca Fagnani torna nella prima serata di Rai 2 con le sue interviste pungenti, che vedono protagonisti diversi volti noti della tv e del mondo dello spettacolo. Tra questi c’è anche Fabrizio Corona, ospite della prima puntata: l’ex re dei paparazzi fa il suo grande ritorno in Rai dopo ben 15 anni, e si racconta a cuore aperto rispondendo alle domande ficcanti e spesso perfide della conduttrice. In queste ore la Rai ha rilasciato un video di anticipazioni, nel quale parla di diversi aspetti della sua vita, uno su tutti la famiglia.

Belve, Fabrizio Corona parla del figlio Carlos

Nel corso della sua intervista a Belve, Fabrizio Corona si sofferma in modo particolare a parlare della sua complicata vita famigliare. Il fotografo dei vip ha infatti un figlio, Carlos Maria Corona, nato nel 2002 dal suo matrimonio con Nina Moric. Il ragazzo, che lo scorso agosto ha compiuto 21 anni, non ha mai avuto una vita semplice: il padre, come è noto, ha trascorso diversi anni in carcere e agli arresti domiciliari a causa del suo coinvolgimento in diversi procedimenti giudiziari; la madre, come racconta lo stesso Corona, ha sempre avuto difficoltà ad occuparsi di lui, ed è spesso stata assente dalla sua vita. A Belve l’ex re dei paparazzi rivela che il figlio è malato: Carlos ha una malattia genetica. "Adesso sta male". Il fotografo rivela anche di aver avuto non poche difficoltà nel gestire la malattia del ragazzo: "Ho lottato per anni e anni, in questo momento sono in una fase molto brutta mia: ho un po’ abbandonato la speranza. Devo ritrovare la forza per ritornare. Ma sai che la vita gli ha dato questo e lo devi affrontare, ci devi convivere".

Corona racconta anche del complicato rapporto del figlio con la madre, Nina Moric: "Non lo vede mai. Io non riesco a colpevolizzarla o odiarla, lo so che nel suo profondo in quei pochi momenti di lucidità sta male perché non è madre; oggi sta troppo male o troppo fuori per capire che deve fare la madre. Non ci puoi fare più niente, lei non ci sarà più per lui". Lui, invece, cerca di rimanere al fianco del figlio in un momento così difficile: "Ci sono in questo momento come una presenza, che sa che lui non è una persona che potrà gestire la sua vita da solo; ma nel momento in cui non ci dovessi essere io nella sua vita non avrà mai problemi di nessun tipo, ho messo al posto giusto le persone giuste".

Fabrizio Corona e il matrimonio con Giacomo Urtis

Francesca Fagnani interroga Fabrizio Corona anche sul fantomatico matrimonio con Giacomo Urtis. La giornalista gli chiede se la notizia sia vera, e lui risponde così: "Se avessi avuto delle esperienze omosessuali lo direi; magari ora che diventerà donna… potrebbe essere. Ora si chiama Jenny, manca una parte della transizione".

