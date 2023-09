Belve, Nina Moric sbotta contro Fabrizio Corona: "Persona malvagia" Dopo la diffusione delle anticipazioni dell'intervista a Belve dell'ex re dei paparazzi, la sua ex moglie si è lanciata in un attacco contro di lui.

Letizia Bonardi Web Content Editor Content Editor e aspirante giornalista, appassionata di arte e libri con un amore per la scrittura scoperto quasi per caso.

Questa sera su Rai 2 prende il via la nuova stagione di Belve, il famoso talk show nel quale Francesca Fagnani intervista, con il suo consueto stile pungente, volti noti della televisione, del cinema, della musica e molto altro. Tra i primi ospiti della trasmissione c’è Fabrizio Corona: l’ex re dei paparazzi si racconta a cuore aperto, trattando di numerosi temi, dalla famiglia ai suoi numerosi guai giudiziari. Tra gli argomenti trattati, come si può vedere dal video di anticipazioni diffuso dalla Rai, c’è anche il rapporto con il figlio Carlos, avuto da Nina Moric. Quest’ultima, dopo aver ascoltato le parole dell’ex marito, si è scagliata contro di lui.

Belve, Nina Moric contro Fabrizio Corona

La Rai ha pubblicato un estratto dell’intervista di Fabrizio Corona già nel pomeriggio di ieri, e il video è arrivato anche nelle mani di Nina Moric. Quest’ultima è stata infatti nominata dal suo ex marito mentre parlava del figlio, Carlos Maria Corona, nato nel 2002: il paparazzo ha rivelato che il ragazzo soffre di una malattia genetica, e che la madre non è mai stata in grado di prendersene cura. "Non lo vede mai. Io non riesco a colpevolizzarla o odiarla, lo so che nel suo profondo in quei pochi momenti di lucidità sta male perché non è madre; oggi sta troppo male o troppo fuori per capire che deve fare la madre. Non ci puoi fare più niente, lei non ci sarà più per lui", ha detto Corona nella sua intervista a Belve. Nina Moric sembra non aver preso bene le sue parole, e ha deciso di intervenire in prima persona condividendo su Instagram una serie di storie nelle quali lancia numerose frecciatine all’ex marito. "Ripagate il bene col bene, restituisci il male con la giustizia!", ha scritto la showgirl. "Quando un uccello è vivo, mangia le formiche. Quando l’uccello muore, le formiche lo mangiano. Da un albero si possono creare un milione di fiammiferi. Ma basta un fiammifero per bruciare un milione di alberi. Le circostanze possono cambiare in qualsiasi momento. Non svalutare né ferire nessuno. Potresti essere potente oggi, ma il tempo è più potente di te".

Nina Moric ha poi proseguito con il suo attacco a Fabrizio Corona: "Le persone veramente malvagie non feriscono solo gli altri. Sono addirittura orgogliosi del dolore che causano e poi cercano di incolpare le loro vittime. Alcune persone hanno più spinta di altre. Ma quando dico che la responsabilità spetta al pubblico, lo dico in senso morale ed etico!". La showgirl ha poi condiviso su Instagram un estratto dell’intervista (quello sopra citato), per poi concludere il suo discorso: "Non fa mai male a uno sciocco presentarsi davanti a un pubblico, perché la sua capacità non è una capacità di sentimento. Ora racconti la tua richiesta di 3 anni di reclusione nei miei confronti. Sì, l’udienza sarà il 23 novembre. Per 10, 20, 30 nulla! Non vedo l’ora".

Potrebbe interessarti anche