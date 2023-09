Arisa senza filtri a Belve, polemica (riaccesa) con Paola Iezzi: “Ma che me frega a me?" In un’anteprima della sua intervista di stasera con Francesca Fagnani, la cantante è ritornata sulle polemiche che l’avevano travolta dopo il suo endorsement a Meloni. Ecco cos’ha detto.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Ci siamo. Finalmente stasera, martedì 26 settembre 2023, Francesca Fagnani ritorna su Rai2 con il suo amatissimo talk show "Belve". La prima puntata della nuova edizione avrà come ospiti l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona, il conduttore Stefano De Martino e la cantante Arisa. E proprio in queste ore la pagina ufficiale di Rai2 su Instagram ha pubblicato una breve video-anteprima dell’intervista rivelazione fatta ad Arisa. L’ex insegnante di Amici 23 è tornata a parlare dopo le polemiche che l’avevano investita a causa delle dichiarazioni fatte a Peter Gomez su Nove. E ne ha approfittato per lanciare qualche frecciatina alla collega Paola Iezzi, che all’epoca l’aveva attaccata. Ecco cos’ha detto.

Belve: Arisa e la polemica con Paola Iezzi

In un’intervista rilasciata a Peter Gomez, Arisa aveva sbandierato il suo gradimento per la premier Giorgia Meloni, finendo per questo in una vera bufera mediatica. Tanto che per ripicca, forse, aveva deciso di non presentarsi al Pride di Milano. Ora, a distanza di mesi, la cantante è tornata a parlare della questione durante un’altra intervista, quella concessa alla conduttrice Francesca Fagnani, nella nuova puntata di "Belve".

In una clip diffusa dai canali ufficiali del programma – che oggi tornerà su Rai2 in prima serata – la Fagnani ha incalzato Arisa sulla polemica che l’aveva travolta qualche mese fa, quando Paola Iezzi l’aveva accusata di aver fatto "un’uscita infelice" su Giorgia Meloni e sul Pride. Ai tempi la cantante aveva risposto piccata: "Io ho lavorato veramente per la mia comunità e non sono andata solo in piazza a dire ‘viva l’amore’ addobbata di lustrini. Se mi vedi per strada non salutarmi nemmeno perché io odio l’ipocrisia". Poi aveva concluso lo sfogo con un commento al limite dell’infantile: "cresci un po’ che c’hai quasi cinquant’anni".

Davanti a Francesca Fagnani, Arisa non è sembrata affatto pentita del suo comportamento. Non ha rinnegato neppure il dito medio, che in un video social aveva indirizzato alla collega Iezzi. L’unico suo rammarico, ha detto scherzando, è che la sua mano fosse "senza manicure fatta…è quella la cosa grave". La conduttrice di "Belve" ha però continuato a incalzarla sulla questione. "Non sarà una guerra tra icone gay?", ha domandato con il sorriso. Ma Arisa ha replicato con uno sbuffo di stizza, e con una frase che non ha bisogno di grandi interpretazioni: "Ma che me frega a me?".

