Stefano De Martino, rivelazione su Belen a Belve: "Matrimonio finito, ma nessun tradimento" Il conduttore si racconta senza filtri aa Francesca Fagnani, e svela finalmente la sua verità sulla fine della relazione con Belen Rodriguez.

Letizia Bonardi Web Content Editor Content Editor e aspirante giornalista, appassionata di arte e libri con un amore per la scrittura scoperto quasi per caso.

Dopo tanta attesa, finalmente il momento è arrivato: questa sera – martedì 26 settembre – Francesca Fagnani torna su Rai 2 con Belve, il talk show più amato della televisione italiana. I primi ospiti delle sue iconiche interviste sono Fabrizio Corona, Arisa e Stefano De Martino, che si raccontano come non hanno mai fatto prima. In queste ore la Rai ha rilasciato un’anticipazione dell’intervista di Stefano De Martino, senza dubbio una delle più attese di questa stagione. Il conduttore è infatti da mesi al centro dei gossip riguardo la fine del suo matrimonio con Belen Rodriguez, una vicenda che ancora oggi rimane avvolta da un alone di mistero. Ma è probabile che il ballerino scelga proprio Belve per raccontare finalmente la sua verità.

Belve: Stefano De Martino, la verità su Belen Rodriguez

L’unica cosa certa, per il momento, è che la relazione tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez sia arrivata (di nuovo) al capolinea. Nessuno dei due diretti interessati, però, ha ancora rilasciato interviste o dichiarazioni con le quali spiegare in modo più preciso quanto è accaduto tra loro: c’è chi parla di relazione finita a causa del nuovo flirt della showgirl con l’imprenditore Elio Lorenzoni, chi sostiene che la colpa sia di De Martino e dei suoi tradimenti, o chi crede che la loro storia fosse già in crisi da tempo. Insomma, non ci sono informazioni certe, almeno fino ad ora. Francesca Fagnani non si è infatti lasciata sfuggire l’occasione di "estorcere" a De Martino qualche parola sulla vicenda e, durante la sua intervista a belve, il conduttore ha smentito ogni voce su un suo possibile tradimento. "Il mio matrimonio non è finito per un tradimento", dichiara. "Io non sono uno stinco di santo ma credo molto nell’esclusività dei sentimenti. Non mi è mai capitato di avere relazioni parallele, le amanti. Non ho mai capito gli uomini che c’hanno le amanti. Deve essere una fatica immane". Quando la conduttrice gli chiede: "Ha capito se è divorziato?", il suo ospite non sa come rispondere: "Secondo me è ri-divorziare. Al momento non lo so".

Il futuro in tv

Durante l’intervista a Belve, Stefano De Martino ha parlato anche della sua vita professionale. "Con l’età mi piacerebbe spostarmi su altri generi, anche se adesso l’intrattenimento mi diverte molto", racconta a Francesca Fagnani. E sulla possibilità che gli chiedano di condurre il Festival di Sanremo: "È molto presto quindi prego che non me lo chiedano, perché farei fatica a dire di no: ho sempre detto che per fare Sanremo ci vuole qualche capello bianco"

Potrebbe interessarti anche