Belve, Federico Fashion Style: "Sono omosessuale. Mia moglie l'ha sempre saputo" Il parrucchiere delle star si racconta nella sua intervista con Francesca Fagnani: dal coming out al rapporto con la figlia, fino a disturbi alimentari.

Letizia Bonardi Web Content Editor Content Editor e aspirante giornalista, appassionata di arte e libri con un amore per la scrittura scoperto quasi per caso.

Questa sera – martedì 10 ottobre – Francesca Fagnani è pronta ad accogliere nuovi ospiti nello studio di Belve, il graffiante talk show di Rai 2 giunto alla terza puntata stagionale. Insieme a Emma Bonino e Stefania Nobile, per questo nuovo appuntamento la padrona di casa intervista anche Federico Fashion Style, parrucchiere delle star diventato noto in televisione grazie al suo programma Il salone delle meraviglie, in onda su Real Time.

Federico Fashion Style si racconta a Belve

Grazie ad un video di anticipazioni diffuso dalla Rai, abbiamo modo di svelare alcuni dettagli sull’intervista di Federico Fashion Style, al secolo Federico Lauri. Tra gli argomenti più discussi, quando si parla dell’hairstylist delle star, c’è sicuramente la sua vita privata. Lauri è stato legato sentimentalmente a Letizia Porcu per ben 14 anni, e nel 2017 la coppia ha avuto una bambina, Sophie Maelle. Soltanto pochi mesi fa, il parrucchiere ha annunciato la sua separazione e a Verissimo ha fatto coming out come omosessuale, confermando le voci che da anni circolavano sul suo conto. A Belve, Francesca Fagnani torna sull’argomento, e gli chiede come sia riuscito a mantenere per così tanti anni la sua relazione con la moglie, pur sapendo di essere omosessuale: "Credo che lei l’abbia sempre saputo e immaginato. Non credo che se entra suo marito vestito di paillettes a casa una non si fa domande, forse qualcosa che non quadra, qualcosa che non torna…Ma magari a lei stava bene così", dice Federico Lauri. Fagnani gli chiede quando, nella sua vita, ha capito di essere gay: "Ci si nasce. Forse già da quando ero piccolo mi sentivo diverso dagli altri, perché amavo fare i capelli alle bambine, mentre gli altri facevano giochi da maschi".

Nonostante la separazione dalla moglie, Federico Fashion Style continua ad essere molto legato alla figlia, anche se non riesce a trascorrere con lei tutto il tempo che vorrebbe: "Non è che non la vedo, la vedo secondo me troppo poco. Per me è la mia ragione di vita quella bambina, credo che non ci sia niente più di lei. Sono un padre particolare, posso essere un padre, posso essere una madre, posso essere il suo migliore amico… sono tutto per lei, io vivo per lei". Durante la sua intervista, Lauri racconta anche dei disturbi alimentari di cui ha sofferto quando era più piccolo, soprattutto durante la sua adolescenza: "Pesavo circa 110 kg. Ero piccolo e mi nascondevo dentro di me mangiando, era il mio unico sfogo".

Guida TV

Potrebbe interessarti anche