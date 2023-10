Belve, Francesca Fagnani contro Stefania Nobile: "Avete giocato sulle fragilità" L'11 ottobre la conduttrice ospita nel suo talk show di Rai 1 la truffatrice e figlia di Wanna Marchi: durante l'intervista, non risparmia aspre critiche.

Questa sera, martedì 10 ottobre, va in onda su Rai 2 una nuova puntata di Belve, il talk show più graffiante e pungente della tv. Per il terzo appuntamento stagionale, Francesca Fagnani accoglie nel suo studio Emma Bonino, Federico Fashion Style e Stefania Nobile. Quest’ultima è nota soprattutto per le truffe portate avanti insieme alla madre, Wanna Marchi, che le sono costate diversi anni di reclusione e arresti domiciliari. La truffatrice è ora ospite di Belve, con una lunga intervista nella quale non manca anche un duro botta e risposta con la conduttrice.

Stefania Nobile, botta e risposta con Francesca Fagnani

A poche ore dalla messa in onda della nuova puntata di Belve, la Rai ha diffuso un video di anticipazioni dell’intervista di Stefania Nobile, nella quale Francesca Fagnani non risparmia alcune pungenti critiche sul suo passato da truffatrice. La padrona di casa decide infatti, come ci si aspettava, di indagare sugli aspetti più loschi e poco lusinghieri del passato della sua ospite, ricordando di come lei e la madre, Wanna Marchi, abbiano ingannato migliaia di persone estorcendo loro denaro dopo averle convinte di avere il malocchio. "Alla lotteria Italia vince uno, e allora gli altri? Non sono co***ni?", dice Nobile. Al che, Fagnani replica: "Non entrano in tabaccheria e c’è la minaccia del malocchio". La sua ospite si difende, accusando le stesse vittime di essere troppo ingenue: "Nemmeno da noi c’era minaccia. Se io le dico che lei ha il malocchio e le chiedo un tot di soldi, se me li dà è una cogliona, se mette giù è una furba. Basta con i disagiati".

Stefania Nobile prosegue poi con le accuse alle sue stesse vittime, che secondo lei non devono essere giustificate per essere cadute nelle sue truffe: "Dico basta perché non erano disagiati. Non è che io devo provvedere all’ingenuità". Francesca Fagnani le fa dunque notare come non si trattasse soltanto di persone ingenue, ma soprattutto fragili: "Avete giocato sulla fragilità". A questa provocazione, Nobile replica: "Eh, ma tanto sempre qui arriviamo". La conduttrice ricorda anche come Stefania Nobile e Wanna Marchi abbiano utilizzato metodi di vendita da lei giudicati "offensivi", tanto da dire ai propri clienti "fate schifo". Nobile, però, ancora una volta non condivide: "Non offensive, realiste. Vogliamo dire che son belli? li mettevamo davanti allo specchio". E, a proposito delle vicende giudiziarie che hanno coinvolto lei e la madre: "A loro non interessava arrestare due che facevano questo, interessava arrestare Wanna Marchi perché fa notizia, è diverso: 15 novembre, 24 gennaio arrestate, subito. Ma neanche per uno stupratore seriale si muovono così".

Stefania Nobile, il matrimonio

Nel corso della sua intervista a Belve, Stefania Nobile parla anche della sua vita privata, e in particolare del suo matrimonio celebrato a Miami nel 1990, nello stesso giorno in cui si è sposata sua madre. "Era giusto perché ci ha dato tanti soldi un giornale per fare il matrimonio, questa è la verità. Abbiamo fatto il matrimonio con la consapevolezza che non trascrivendolo qua non valeva niente". Fagnani chiede dunque se sia stato tutto finto: "Il matrimonio è vero, nello stato della Florida io sono sposata. Ci hanno dato cinquanta milioni di lire a testa, per quattro".

