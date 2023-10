Emma Bonino a Belve, rivelazione sulla lotta al tumore: "Sono guarita" Ospite di Francesca Fagnani, la leader politica ha parlato della malattia e della sua carriera politica, oltre che della lite con Marco Pannella.

Domani sera – martedì 10 ottobre – Francesca Fagnani torna su Rai 2 per la terza puntata di questa nuova stagione di Belve. Gli ospiti della serata sono Stefania Nobile, figlia dell’imprenditrice e truffatrice Wanna Marchi, il parrucchiere delle star Federico Fashion Style e la leader radicale Emma Bonino. Quest’ultima, durante la sua intervista, racconta la sua lunga carriera politica ma lascia spazio anche ad alcuni aspetti della sua vita privata; e, in particolare, la sua malattia, che è finalmente riuscita a sconfiggere.

Emma Bonino è guarita dal tumore

Era il 2015 quando Emma Bonino aveva rivelato, durante un’intervista a Radio Radicale, di avere un tumore al polmone, che l’aveva costretta a sottoporsi a numerose cure e cicli di chemioterapia. Oggi, a Belve, Bonino annuncia la sua definitiva guarigione. La sua lotta contro la malattia è durata ben otto anni, ma non si è mai arresa e non ha mai smesso di fare politica e portare avanti le sue battaglie. "Le sembra un reato che le donne abbiano un’ambizione? Sono andata avanti e continuerò ad andare fin dove mi reggeranno le forze, spero a lungo…anzi, vi voglio dare una bella notizia: sono guarita dal tumore. Devo fare ancora una tac di conferma, ma dopo 8 anni questo microcitoma indesiderato se ne è andato", dichiara Emma Bonino di fronte a Francesca Fagnani.

Emma Bonino a Belve

L’intervista di Emma Bonino a Belve si sposta poi su altri temi, e in particolare la carriera politica della leader radicale. Francesca Fagnani le chiede, innanzitutto, di parlare del suo rapporto con Marco Pannella: i due hanno sempre condiviso gli stessi ideali e si sono battuti per le stesse cause; negli ultimi anni, però, la loro solida alleanza si è incrinata. "Sì, mi manca. È stata una rottura unilaterale da parte sua. Non ho mai capito bene perché e ne ho sofferto molto", racconta Bonino. Fagnani le chiede poi se sia sicura di non conoscere i motivi della rottura: "No, o forse mi ha fatto talmente male che ho voluto assolutamente girare pagina e pensare ad altro". Sempre a proposito di Pannella, la conduttrice chiede alla sua ospite: "C’è qualcosa che avrebbe voluto dirgli e che non ha fatto in tempo a dirgli?". E lei risponde: "Sì, gli volevo chiedere "ma che ti prende, ma che ti viene in mente?". Lui disse una volta che ero una burocrate leale, mah". Quando Fagnani le porge una delle sue classiche domande – "C’è una belvata che ha fatto e che rivendica o di cui si pente?" – Bonino risponde: "Io ne ho ricevute di belvate, se è per quello. Non mi posso dimenticare lo schiaffone improvviso di Calenda. Mi ha lasciato il segno perché il 2 agosto aveva firmato un accordo scritto da lui e il 7 agosto, nella trasmissione di Lucia Annunziata, avverte che in effetti lui non regge e se ne va, e se ne va con Renzi".

