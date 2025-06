Lucrezia Lante della Rovere a Belve: “A Barbareschi ho detto: ‘si salvi chi può’. Sono cresciuta tra pistole e droga” L'attrice romana ha svelato a Francesca Fagnani retroscena sulla sua vita privata, a partire dal rapporto con sua madre Marina Ripa di Meana: "Voleva manipolarmi".

Lucrezia Lante della Rovere sarà una delle ospiti della puntata di Belve in onda domani, martedì 3 giugno. L’attrice romana, figlia di Marina Ripa di Meana ed ex di Luca Barbareschi, ha svelato a Francesca Fagnani alcuni retroscena inediti riguardo alla sua vita privata e sentimentale destinati a far discutere. Ecco cosa ha detto e qualche anticipazione dell’intervista che vedremo domani sera su Rai 2.

Lucrezia Lante della Rovere a Belve: le anticipazioni dell’intervista

Lucrezia Lante della Rovere ha sviscerato alcuni temi portanti della sua vita, a partire dal rapporto con la madre, Marina Ripa di Meana, una figura ingombrante che ha contraddistinto e condizionato la sua infanzia: "Parliamo di una donna che faceva gli scandali, aveva una vita in technicolor, era una vera diva. Io non la giudicavo. Lei però mi attaccava perché pretendeva che fossi spregiudicata come lei, ovvero una sua copia. Era molto possessiva. Voleva manipolarmi, avermi tutta per sé". Spazio poi al racconto della sua infanzia e adolescenza. Marina è cresciuta in una famiglia a dir poco turbolenta: "A casa girava di tutto: pistole, sacchetti di cocaina, eroina. Mia madre e Franco litigavano furiosamente: una volta li ho visti inseguirsi con dei colli di bottiglia rotti. Mi paralizzavo dalla paura". Francesca Fagnani ha poi ricordato una dichiarazione di Marina Ripa di Meana, che in una intervista qualche anno fa raccontò che si prostituiva per procurare la droga ad Angeli: "Io non ci credo – ha replicato l’ospite di Belve – mia madre si divertiva a inventare di queste iperboli: le piaceva provocare. Lei soffriva del fatto che Franco facesse uso di eroina, quella è stata una delle ragioni della separazione".

Il rapporto con Luca Barbareschi

Durante l’intervista a Belve, Lucrezia Lante della Rovera ha toccato anche i temi dell’amore. L’attrice romana ha svelato che, nella sua vita, ha amato incondizionatamente solo due uomini: l’attore Luca Barbareschi e Giovanni Malagò, presidente del CONI e padre delle sue figlie gemelle Vittoria e Ludovica. Riguardo al primo, Lucrezia ha svelato: Ero affascinata da Luca. Poi c’erano le trasgressioni. La nostra era una vita molto rock ‘n’ roll, però quando è diventata troppo rock ‘n’ roll ho detto: "si salvi chi può’. Quando è diventato troppo? Quando ho capito che volevo essere protagonista della mia vita e non gregaria".

Lucrezia Lante della Rovere e la frecciata a Nanni Moretti

Infine, sulla scia delle dichiarazioni di Michele Morrone, un commento sul ‘circoletto’ esclusivo del cinema italiano: "Se mi è dispiaciuto non fare tanto cinema? A dire la verità per un periodo ho un po’ sofferto questa cosa. Io mi sento fuori da tutti i circoletti. Il cinema italiano è fatto di sei, sette persone: sembra di vedere sempre lo stesso film". Lucrezia ha poi commentato la ‘bocciatura’ ricevuta da Moretti per Caos Calmo: "Felice di non essere stata presa. Lì si entrava nel circoletto: Moretti, Veronesi tutta quella cricca lì. La scena di sesso tra Isabella Ferrari e Moretti? Erano brutti. Mi ricordo il sedere di Moretti. Era una scena forte, forse ci voleva un gran fico. Se mi devi prendere da dietro forse volevo Brad Pitt non Nanni Moretti!".

