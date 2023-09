Belen porta la figlia in vacanza con Elio: scatti di famiglia (e polemiche) Prosegue la pioggia di critiche su Belen e la sua nuova vita sentimentale. Sembra che il pubblico non sia capace di perdonarle alcune scelte in vacanza

Per la povera presentatrice in vacanza forzata da Mediaset, sembra non esserci più pace. Per il pubblico, allo stato attuale qualsiasi cosa l’influencer faccia sbaglia. E non mancano di farglielo notare ogni volta che ne abbiano occasione. Il profilo social della modella è infatti nelle ultime settimane diventate il luogo perfetto per sfogare la frustrazione del web, e i tanti commenti che si inseriscono uno sotto l’altro sotto i suoi vari post ne sono la riprova. Cosa ha scatenato la nuova polemica contro Rodriguez? Il fatto che sia tornata nuovamente in vacanza in montagna con il suo innamorato, L’imprenditore Elio, e che per l’occasione abbia deciso di portare con loro anche la giovane figlia Luna Marì, avuta da una precedente relazione con l’hairstylist Antonino Spinalbese, documentando la permanenza sui social.

Gli scatti e le polemiche

Negli ultimi post pubblicati dalla giovane, possiamo vedere dei dolci ritratti della figlia, dei dettagli della camera d’albergo in cui hanno alloggiato, e dei simpatici scatti di Elio assopito sulla veranda o che cammina in giardino. Tutto molto bello, ma a rovinare l’atmosfera sono arrivati subito i diversi utenti social, che hanno cominciato a serpeggiare tra i commenti scrivendo frasi come: "Immagino i traumi di questi bambini a vederti dormire sempre con uomini diversi… mi dispiace ma non condivido per niente", "Come sempre il cattivo gusto di mischiare le foto di tua figlia a quelle degli uomini a cui ti accompagni non ti lascia mai", o ancora" Ma perché non lascia i figli fuori dalle sue storie amorose?" e "Non capisco il senso di voler mischiare anche la bimba alle foto degli uomini con cui ti frequenti.. perché?". Questi sono solo alcuni dei commenti più miti e pacati ricevuti da Rodriguez.

Chi difende la conduttrice

Fortunatamente non tutto è perduto. Sembra infatti che alcuni utenti abbiano dimostrato più umanità e una mente più aperta e di maggiori vedute rispetto alla media dei commenti, e abbiano deciso di dire la loro per difendere Rodriguez dalla gogna mediatica: "Ogni giorno muore una donna, ogni giorno su tutte le vostre bacheche ci scommetto che condividete link dove si dice ‘le donne non si toccano’ e poi voilà siete voi le prime a puntare il dito e mettere alla gogna una donna! E trovo triste tutto questo è vero sono gli uomini i mostri che uccidono (non tutti per fortuna) ma ricordatevi che con questi giudizi inutili state uccidendo la moralità di una donna come voi! Vi dà’ fastidio bloccatela e continuate sulla strada del vostro becero buon senso ma almeno siate civili! E soprattutto umane". A prendere con naturalezza le parti della conduttrice ci pensano anche alcuni volti della TV, tra tutti Paola Barale che invia un cuore alla collega, e Giulia Salemi che si concentra su un dettaglio scrivendo: "Ma la bellezza di Luna?".

