Belen torna con l'ex ed esce allo scoperto: il gesto sorprendente. Tra loro era finita malissimo L'argentina beccata a camminare mano nella mano con Angelo Edoardo Galvano: la loro relazione era finita (malissimo) lo scorso anno.

CONDIVIDI

Una passeggiata mano nella mano per le strade di Milano ha fugato gli ultimi dubbi sul ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Angelo Edoardo Galvano. La showgirl argentina e l’ingegnere di origini siciliane sono tornati insieme: lo svela il settimanale ‘Oggi’ pubblicando una serie di foto che conferma la svolta sentimentale di ‘Belù’, che solo poche settimane fa aveva giurato di essere single e di non essere alla ricerca di un nuovo uomo nella sua vita.

Belen con Angelo Galvano: l’amore è tornato

Belen aveva frequentato Angelo Galvano lo scorso anno, da aprile 2024 fino al termine dell’estate, alcuni mesi dopo la fine della relazione di lei con Elio Lorenzoni. Pochi mesi ma intensi, perché il rapporto tra i due è stato importante e serio, tanto che da spingere l’argentina a presentargli i suoi due figli e a portarlo nel suo posto speciale, l’isola di Albarella, dove trascorsero qualche giorni in una fuga romantica. Galvano aveva conosciuta anche i genitori di Belen, conquistando rapidamente l’approvazione di mamma Veronica e papà Gustavo. Purtroppo la coppia ‘scoppiò’ a settembre 2024, pare anche in maniera molto turbolenta tra liti e bicchieri lanciati. La decisione dell’addio fu di Belen che scelse di troncare di netto la relazione nonostante i tentativi compiuti da Angelo per riconquistarla.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La foto mano nella mano a Milano

Ora, però, la conduttrice sudamericana sembra essere tornata sui suoi passi. Da alcune settimane infatti circolano rumors riguardo al ritorno nella sua vita di Angelo Edoardo Galvano, scoppiati in seguito a una foto in cui i due era stati beccati a prendere un caffè insieme. I ‘sospetti’ sul ritorno di fiamma sono adesso confermati da Oggi, che ha appena pubblicato un servizio fotografico in cui Belen e Angelo sono stati ‘pizzicati’ insieme mentre camminavano in una strada al centro di Milano: "La loro intesa è palpabile, le loro mani più volte si sfiorano timidamente, e lui camminando tiene la mano di Belén nella sua, vicino al cuore", ha scritto il magazine. Per poi aggiungere: "A colpire sono i suoi occhi pieni di luce e gioia. Dopo avere acquistato un dolce sono rientrati insieme a casa di lei in zona Garibaldi". Insomma, indizi e foto parlano chiaro. E anche il fatto che Belen, solitamente attentissima a ‘scansare’ i fotografi, abbia deciso di uscire allo scoperto camminando in pieno centro a Milano con il suo ex fidanzato lascia intendere che abbia finalmente deciso di uscire allo scoperto, vivendo il ritorno di fiamma con il suo Angelo alla luce del sole.

Potrebbe interessarti anche