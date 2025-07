Belen lascia la tv e cambia lavoro, intesa totale con la Rai: cosa farà Un indizio comparso su Instagram accende la curiosità: la showgirl argentina potrebbe sfruttare la sua voce iconica per un nuovo progetto top secret in Rai.

Potrebbe bastare una foto, come quella dell’insegna di via Asiago 10 immortalata e postata senza una parola, a fare salire l’attesa del pubblico? Sembra di si. Infatti da quando lo scatto è apparso sul profilo di Belen Rodriguez, gli appassionati di radio e televisione hanno iniziato a domandarsi che cosa stia bollendo in pentola. L’idea di sentire la showgirl in cuffia, e non solo vederla in video, stuzzica la fantasia di chi la segue da anni, abituato a ritmi televisivi ben familiari, ora spiazzati di sapere che potrebbe far affidamento solo sulla propria voce.

Belen Rodriguez in Rai: un debutto ancora da definire

Le indiscrezioni parlano di un innesto nel palinsesto autunnale di Radio 2, voluto dal nuovo direttore Giovanni Alibrandi. Sarebbe la prima volta che Belen si misura con la conduzione radiofonica, un territorio dove la voce conta più dell’espressione del volto e dove la storia deve funzionare anche senza il supporto estetico. Una fida nuova per la conduttrice, famosa anche per la sua bellezza indiscutibile, ma che sicuramente affascina molto la stessa Belen.

Come potrebbe essere il nuovo programma di Belen per Rai Radio 2

Il format resta top secret, e non è dato sapere se si tratterà di chiacchiere leggere, interviste o magari di un contenitore misto, con spazio per musica, attualità e aneddoti personali. L’ipotesi più quotata è quella di un taglio fresco, quotidiano, pensato per la fascia oraria mattutina, ma gli esperti non escludono un appuntamento serale, più confidenziale, a cavallo tra pensieri a microfono aperto e playlist. In ogni caso, sarà un banco di prova nuovo per lei, ma sicuramente meno frenetico e complesso di quello televisivo.

Non è un mistero che, negli ultimi mesi, Belen abbia cercato di spostare il baricentro della propria immagine, alleggerendo la sovraesposizione mediatica legata al gossip. Abbracciare la radio potrebbe essere la mossa giusta per raccontarsi senza filtri, con quella spontaneità che molti le riconoscono.

I piani per il futuro

Se l’esperimento dovesse andare in porto, potrebbe aprirsi un capitolo professionale inedito: nessuno esclude che il microfono diventi una nuova casa stabile, magari alternata o intrecciata con la TV, ampliando la gamma di linguaggi che Belen sa maneggiare. Per ora il silenzio è tutto quello che abbiamo dalla showgirl, ma data la foto pubblicata, qualche informazione più certa arriverà presto. A quel punto scopriremo titolo, orario e identità dell’eventuale co–conduttore.

Rai Radio 2 in passato ha spesso lanciato format capaci di mescolare leggerezza e approfondimento, pensiamo ai programmi di Fiorello ad esempio. La scelta di puntare su un volto fortemente pop potrebbe essere l’ennesima mossa per allargare il pubblico. Se Belen sarà adattarsi, il debutto potrebbe trasformarsi in un tassello decisivo per la sua evoluzione professionale.

