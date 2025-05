Belen, ultime notizie: riesplode l’amore con l’ex fidanzato. La foto e lo ‘sgarbo’ a Cecilia Tra segnali social, foto rubate e misteriose assenze: Belen guarda avanti (uscendo col suo ex), inasprendo la crisi con la sorella. Ecco cosa è successo.

Negli ultimi giorni il gossip ha ricominciato a girare vorticosamente intorno a Belen Rodriguez. E stavolta al centro della scena non ci sono solo i suoi impegni professionali, ma qualcosa di ben più personale. Sembra infatti che il cuore di Belen avrebbe ripreso a battere per una vecchia conoscenza: Angelo Edoardo Galvano. Le immagini, i gesti, i piccoli ma inequivocabili segnali parlano chiaro. E dietro le quinte, come se non bastasse, si muovono anche dinamiche familiari che rendono tutto più drammatico.

Belen Rodriguez ed Angelo Edoardo: un ritorno di fiamma

Alla fine i segnali si sono trasformati in qualcosa di più concreto. Perché se fino a poco tempo fa si poteva parlare di semplici coincidenze, adesso il quadro è talmente chiaro che ignorarlo sarebbe difficile. Belen Rodriguez e Edoardo Angelo Galvano sono tornati a frequentarsi. Nessun annuncio ufficiale, ma ci hanno pensato i paparazzi, come spesso accade, a regalarci l’indizio definitivo: una foto scattata nel cuore di Milano, in cui i due appaiono insieme a Luna Marì, la figlia che Belen ha avuto con Antonino Spinalbese.

La storia finita male, il ritorno insieme e la ripicca social

I due si erano lasciati a settembre, e non nel migliore dei modi. A raccontarlo, mesi fa, era stato il settimanale Gente, che parlava di una crisi scoppiata all’improvviso. Belen si era appena trasferita nel suo nuovo appartamento, e lui era stato visto sotto casa, scooter parcheggiato, in attesa che lei gli aprisse. Ma niente. Secondo quanto riportato, quella scena si sarebbe ripetuta per giorni. Un tira e molla silenzioso, con lui che cercava un contatto e lei che, evidentemente, non era pronta.

Poi, qualche settimana fa, la svolta: Belen e Galvano paparazzati mentre passeggiano per Milano, tra sguardi, mani vicine e molta intimità. Nello scatto pubblicato dal settimanale Diva e Donna, Belen, Galvano e Luna Marì camminano tranquilli. Lui trascina una valigia, lei tiene per mano la bambina. Un’immagine familiare che però solleva più di qualche domanda sul loro rapporto. Ma una cosa è sicura: quella porta che a settembre restava chiusa, oggi ha ritrovato uno spiraglio aperto.

Ma non è finita qui. Gabriele Parpiglia ha raccontato che, in questo momento di tensione familiare tra Belen e sua sorella Cecilia, Galvano avrebbe fatto qualcosa di inaspettato: ha smesso di seguire sui social Cecilia, Ignazio Moser e persino Veronica Cozzani, la madre di Belen. Un gesto che, fino a poco tempo fa, sarebbe sembrato impensabile, considerando quanto fosse vicino alla famiglia anche dopo la rottura.

Belen la combina grossa: Cecilia Rodriguez tagliata dalla foto

E mentre si parla di un avvicinamento tra Belen e Galvano, anche sui social della conduttrice succede qualcosa di curioso. Una foto postata dalla showgirl, e poi condivisa su Instagram, mostra un momento familiare, con un dettaglio che non passa inosservato: Cecilia è stata tagliata fuori dallo scatto. Non è chiaro se si tratti di una semplice scelta estetica o di qualcosa di più, ma considerando le voci sempre più insistenti su una frattura tra le due sorelle, è plausibile pensare che non sia solo un caso. Ma soprattutto Galvano, che fino a ieri commentava e metteva like a tutte le foto di Cecilia e Ignazio, adesso ha interrotto ogni interazione.

