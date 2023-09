Cattelan, domande a Belen (senza Belen): il monologo tra ironia e “vendetta” Con una serie di domande a raffica che avrebbe fatto a Belen nel suo programma, Cattelan ci va giù pesante, ironizzando sull'assenza della influencer in puntata

Riccardo Greco Web Editor Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa. Linkedin

Nell’ultimo periodo la giovane Belen Rodriguez è sempre al centro dei commenti di tutti, che sia per la rottura con De Martino, e la nuova relazione con Elio, non sia fa che parlare di lei. L’ultimo argomento che la riguarda è invece la sua assenza sui social che continua a proseguire ormai da giorni. Una cosa estremamente inusuale per un personaggio che basa molto del suo seguito sulla sua immagine, e un’imprenditrice che deve promuovere i suoi brand. Si parlava di un misterioso viaggio in Argentina con il suo nuovo amore, ma l’ipotesi è stata accantonata. La conduttrice avrebbe dovuto essere una delle ospiti di Alessandro Cattelan nel suo late show Stasera C’è Cattelan, che in seconda serata intervista ospiti di vario tipo. Ma la donna ha dato forfait all’ultimo, nonostante la sua presenza fosse ormai ufficializzata nel programma. Qualcuno ha pensato dipendesse dal fatto che a Belve sarebbe stato presente Stefano De Martino, e volesse valutare meglio cosa lui avrebbe potuto dire, ma sembra che le cose non stiano neanche così. A raccontare il retroscena sull’accaduto è stato lo stesso Cattelan. Ecco cosa ha detto.

Cattelan punge Belen nel suo monologo

Ad inizio puntata il conduttore ha deciso di fare una simpatica frecciatina alla collega, con lo stile che lo contraddistingue: "Stasera avremo Annalisa, Tedua e poi ovviamente sarà qui con noi Belen! No, non c’è, è andata via. In realtà nemmeno è venuta. Adesso vi svelo cosa è successo davvero. Abbiamo invitato Belen, lei ha accettato, bello, ero felice. Ci siamo sentiti al telefono e lei mi ha detto ‘Ale non vedo l’ora di venire così faremo tante cose divertenti’. Tutto bene. Poi a un certo punto anticipano la puntata di Belve in cui ci sono ospiti due dei suoi ex fidanzati, Corona e Stefano De Martino. Mi sono detto ‘Perfetto, dal punto di vista televisivo è perfetto’. Però lì ci dicono che Belen non verrà perché non sta molto bene. E io c’ho creduto, cioè, ci credo tutt’ora. Anzi le auguro di rimettersi. Pare non stia bene, non riusciva a venire questa sera. Ieri però ha pubblicato questa storia su Instagram. Eccola con un bicchiere, credo sia all’asl, mi sembra l’asl questa". Ovviamente la foto ritrae in realtà il tavolo di un locale da cocktail, "Con la crisi dei medici ognuno si fa curare dove riesce. Se era un problema che si risolveva con l’alcol poteva venire qui. Quelle che si vedono saranno le mani del dottore".

La raffica di domande (rimaste senza risposta)

A quel punto il conduttore passa in rassegna una serie di domande pungenti che avrebbe potuto fare alla giovane Belen: "Avevamo già iniziato a lavorare alla sua ospitata e quindi ecco le domande che le avrei fatto: Cos’hai guardato in tv stasera? Ora che non sei più a Mediaset verrai in Rai? In questo momento in cui i tassi di interesse si alzano così tanto, consigli il tasso fisso o variabile? Hai fatto pace con Maddalena Corvaglia? Era la Canalis questa? Chi tra gli ospiti di questa sera di Belve butteresti giù dalla torre? Posizione preferita nel tirare il pacco ai miei programmi? Perché è già la seconda volta che succede. Quando alle Iene balla Giulio Golia, è veramente lui che balla o sono solo le telecamere che si muovono molto velocemente? Questa invece mi ha chiesto di fartela un mio amico: per caso tuo padre è un ladro? Perché ha rubato le stelle per mettertele negli occhi. Poco fa a Belve De Martino ha detto che non ha ancora capito se è divorziato o no da te, non voleva dire la verità o il giudice parlava a voce molto bassa? E l’ultima domanda che avremmo fatto a Belen se fosse venuta è: Belen, lo sai chi ti saluta tantissimo? Noi!".

