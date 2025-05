Belen finisce sotto i ferri: l’operazione e il momento nero, cosa è successo. Le sue parole Belen ha svelato ai suoi fan di aver appena subito un intervento: “Ma ora sto bene”. E intanto impazzano ancora le voci riguardo al litigio con la sorella Cecilia.

Non è un periodo d’oro per Belen Rodriguez, almeno dal punto di vista personale. Se il lavoro va a gonfie vele, con l’edizione di Only Fan – Comico Show appena condotta sul Nove volata in termini di share, la showgirl argentina sta facendo i conti con alcune tribolazioni nella sua vita privata. Oltre alla presunta lite con la sorella Cecilia, infatti, ora sappiamo che l’ex moglie di De Martino negli ultimi giorni si è sottoposta a un intervento chirurgico di cui i fan non sapevano niente.

Belen finisce sotto i ferri: come sta dopo l’operazione

E’ stata proprio Belen a parlare ai suoi follower dell’operazione alla quale si è sottoposta. L’annuncio è arrivato ieri su Instagram, in un video nel quale la sudamericana – prima di presentare alcuni prodotti – ha confidato di essere finita sotto i ferri pochi giorni fa: "Mi sto truccando un pochettino perché ho fatto un piccolo intervento. Sono stata due giorni in convalescenza, però adesso va tutto bene. Ho risolto tutto quanto. Ho preso troppi medicinali quindi dovrò fare una sorta di dieta detox per pulire il mio fegato. Però va tutto bene e questa è la cosa importante. Il make up ha dato un po’ di colore al mio viso spento".

Belen, dunque, ha preferito non scendere nei dettagli dell’operazione che ha subito, tranquillizzando però tutti riguardo alle sue attuali condizioni di salute. La problematica che ha reso necessario l’intervento, a quanto pare, è stata risolta e quindi la conduttrice argentina ora può dedicarsi a recuperare la forma.

La lite con Cecilia Rodriguez

L’operazione subita si aggiunge a un periodo non troppo esaltante per Belen, che la scorsa settimana è finita al centro del gossip a causa della presunta rottura con sua sorella Cecilia, che pochi giorni fa ha annunciato di aspettare una bambina. Non sono noti i motivi che avrebbero portato alla lite le due sorelle. O meglio, esistono versioni contrastanti lanciate da diversi esperti di gossip. C’è chi parla di uno scontro avvenuto tra Belen e suo cognato Ignazio Moser, una ipotesi avvalorata dal fatto che quest’ultimo ha smesso di seguire sui social la sorella di sua moglie. Altri invece hanno svelato che Cecilia sarebbe rimasta delusa dalle poche attenzioni ricevute da Belen dopo l’annuncio della sua gravidanza. In mancanza delle versioni dirette dei protagonisti, ovviamente, tutti i rumors vanno ovviamente presi col beneficio del dubbio.

