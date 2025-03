Marracash ‘spietato’ contro Chiara Ferragni e Fedez: “La vera truffa era la storia d’amore”. Le parole al veleno del rapper Il "King" del rap, Maarracash, si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni sul collega Fedez e l'ormai ex moglie Chiara Ferragni. Ecco cos'ha detto

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Sembra incredibile, ma l’ormai ex coppia Fedez e Chiara Ferragni continua a far discutere. La loro ‘idilliaca’ storia d’amore è giunta al capolinea qualche mese fa (dicembre 2024) e, se molti fan si sono dispiaciuti per questa cosa, altri hanno ammesso di non aver mai creduto pienamente a questa favola che sembrava tutta rose e fiori. La loro vita insieme sembrava un modello a cui molti volevano ispirarsi, almeno fino agli scandali che hanno visto coinvolta l’influencer, da cui sembra volersi riprendere. Nelle ultime ore, Marracash, nel suo nuovo podcast, Fuori dalla Bolla (con Francesco Oggiano) ha parlato del collega Fedez e della storia con Ferragni, prendendo le difese di quest’ultima. Ma non solo, di seguito troverete tutti i dettagli.

Marracash difende Chiara Ferragni: "Non l’ha pagata troppo anche in quanto donna?"

Il ‘King’ del rap, Marracash, nel suo nuovo podcast Fuori Dalla Bolla, ha espresso la sua opinione sulla questione Fedez-Chiara Ferragni e dello scandalo che ha coinvolto l’influencer, prendendo, a tal proposito, le difese di quest’ultima: "L’ultimo scandalo per cui si è indignata la gente è il caso di Chiara Ferragni. A me viene da dire che ormai è too much. Fosse stata un uomo ci sarebbe stato questo accanimento? Non l’ha pagata un po’ troppo anche in quanto donna? Magari mi sbaglio".

Marracash sull’amore tra Fedez e Ferragni: "La loro relazione era una truffa"

Sempre nel suo podcast, il rapper ha speso delle parole anche sull’amore, ormai finito, tra Fedez e Chiara Ferragni: "Nella storia di Chiara, io trovo che la cosa più brutta al di là della truffa vera e monetaria, i panettoni, i bambini… Ma la truffa lì era la storia d’amore. La loro relazione era la vera truffa, che poi era alla base di tutto quel meccanismo lì. Io trovo quella cosa lì criminale, trovo che vendere ai ragazzi, un concetto di amore che non esiste sia sbagliato. L’amore c’è, esiste ma è molto più sfaccettato, molto più complesso, molto più difficile, e la gente dovrebbe impararlo, anche per non avere delle aspettative altissime, per non stare male, per non soffrire, poi, di quella che è la vita reale, capito. Quindi quando tu basi tutto il tuo business su vendermi una famiglia perfetta che poi la gente sogna di avere, e che non ha perché non esiste nella realtà, non è neanche la loro… lo sappiamo tutti, ecco, quella cosa lì la trovo criminale.

Poi, ha concluso affermando: "Quella cosa lì è un tipo di criminalità subdola, che non ha a che fare con i soldi, e che però a me personalmente mi indigna di più."

La mamma di Fedez risponde alle accuse di Marracash

Se Fedez e Ferragni non hanno ancora risposto alle accuse (e chissà se lo faranno), ci ha pensato Annamaria Barrinzaghi, la mamma di Federico, a farlo. La donna, infatti, poche ore dopo le dichiarazioni di Marracash (pur non citandolo direttamente), ha scritto sul suo profilo social: "Giudicare quando non si conoscono le vicende. Per questo ci sono già i famosi giornalisti o giornalai. Forse forse però nessuno avrebbe ripreso l’intervista…"

