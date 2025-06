Michela Persico, crisi choc con Daniele Rugani. L’indiscrezione e gli indizi: “Si sarebbero traditi più volte” Stando alle ultime indiscrezioni social, i due starebbero attraversando un momento complicato. E alcuni esperti di gossip parlando addirittura di relazione al capolinea.

Cala il sipario, o quasi, sulla lunga relazione tra Michela Persico e il calciatore Daniele Rugani. Stando infatti alle ultimissime indiscrezioni social, diffuse in queste ore e confermate da diversi esperti, la showgirl e il marito sarebbero in fase avanzata di rottura. A confermarlo una foto di Michela, notata dai fan più attenti di recente. Oltre a voci di corridoio e una presunta conferma proveniente dalla stessa Persico. Ma vediamo meglio tutti i dettagli della storia qui sotto.

Michela Persico, le indiscrezioni choc sulla rottura con Rugani

Ormai i dubbi sono pochissimi. Michela Persico e Daniele Rugani, insieme dal 2016 e sposati a maggio dello scorso anno, sarebbero in fase di separazione. Genitori del piccolo Tommaso, nato nel 2020, il calciatore e la showgirl davano ai fan l’impressione di una coppia solidissima. Eppure accade, e spesso, che nel mondo dorato dei vip le ‘facciate’ nascondano situazioni molto più complesse. Pronte a deflagrare da un momento all’altro, come sarebbe capitato in questo caso.

Tutto è partito da un post ‘galeotto’ della Persico, che su Instagram ha deciso di pubblicare una foto, dove appare chiaramente la sua mano sinistra priva dell’anello nuziale. Non è chiaro, in realtà, se la mossa di Michela sia stata studiata o meno. Ma è evidente che i fan più attenti si sono buttati sul dettaglio in men che non si dica. Tanto da scatenare un tam-tam che ha portato all’intervento di due esperti di gossip notissimi.

L’intervento degli esperti e la replica (presunta) di Michela Persico

Il primo a mettere le cose in chiaro è stato Alessandro Rosica, che attraverso le sue storie Instagram ha spiegato che Michela Persico e Rugani "si sarebbero traditi più volte" (affermazione non corroborata da prove, al momento). Mentre a stretto giro di posta si è aggiunto l’intervento di Gabriele Parpiglia, altro habitué del gossip nostrano.

Parpiglia ha in sostanza confermato quanto riportato da Rosica, aggiungendo però dettagli clamorosi tramite uno screenshot condiviso su Instagram. "Pochi minuti fa abbiamo raggiunto telefonicamente Michela Persico", si legge, "la risposta è arrivata concisa ma eloquente: ‘Da tempo non vivo un periodo facile, volevo solo tutelare mio figlio, ma ora si occuperà di tutto il mio legale, ma speravo non andasse così’". Insomma, la rottura tra Persico e Rugani sembra avanzatissima. E solo le prossime ore ci diranno se davvero quello che i fan temono sta accadendo. Nel caso, vi terremo aggiornati con gli ultimi sviluppi sulla coppia (forse) scoppiata dopo anni di idillio.

