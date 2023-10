Belen Rodriguez, per la Rai è un’ossessione: anche Tale e Quale ne approfitta La bella showgirl argentina è al centro dei riflettori e i vertici della televisione di Stato cavalcano l’onda mediatica a più non posso. Ecco che succede.

Vedere Belen sotto ai riflettori del gossip e dei media non è certo una novità, ma in questo periodo si sta parlando davvero molto della showgirl argentina, nonostante lei continui ad apparire pochissimo anche sui social. Dopo De Martino a Belve, il caso Cattelan e l’intervista di Corona a Domenica In, pare che quella della Rai nei confronti di Belen sia una vera e propria "ossessione". Ora anche Carlo Conti con Tale e Quale show ha deciso di cavalcare l’onda del fenomeno Belen. Come? Vediamo i dettagli.

Rai "ossessionata" da Belen Rodriguez: perché

Di recente pare che la bella Belen Rodriguez non stia passando un momento molto facile. La recente separazione con Stefano De Martino e alcuni problemi personali avrebbero causato malessere alla Rodriguez che, proprio per questo, da un po’ di tempo appare pochissimo anche sui social. Nonostante questo, o magari proprio a causa di questo, la Rai sembra ultimamente avere una sorta di "ossessione" per la showgirl e i tentativi di tirarla in ballo in ogni dove sono palesi.

Prima l’intervista di De Martino a Belve con la Fagnani, poi la mancata partecipazione di Belen a Stasera c’è Cattelan con annesso monologo super pungente da parte del conduttore nei confronti della showgirl. Poi ancora la querelle tra Fabrizio Corona che difende Belen e si scaglia contro Alessandro Cattelan e, per finire, l’intervista di Corona a Domenica In, nella quale ha lungamente parlato di Belen sottolineando quanto in questo periodo non stia affatto bene. Insomma, la Rai sembra voler cavalcare davvero a tutti i costi l’onda del fenomeno Belen. E ancora non è tutto, perché secondo le indiscrezioni presto vedremo "Belen" anche a Tale e Quale.

"Belen" quarto giudice a Tale e Quale show

Ebbene sì, secondo le indiscrezioni di TvBlog, nella terza puntata di Tale e Quale show, prevista per venerdì 6 ottobre, il quarto giudice che affiancherà Giorgio Panariello, Loretta Goggi e Cristiano Malgioglio sarà proprio "Belen". Chi conosce il programma sa però che, in questa edizione, il quarto giurato non è mai ciò che sembra. Anche questa volta, infatti, non ci sarà la vera Belen come quarto giudice, bensì l’imitatrice Amelia Villano che, per l’occasione, impersonerà proprio la showgirl argentina.

Ed ecco che la Rai approfitta nuovamente del fenomeno Belen, in un periodo in cui, a detta di molti, questo si sarebbe potuto evitare proprio per delicatezza nei confronti della showgirl. Belen continua ad apparire pochissimo sui social, Corona sottolinea che "andrebbe aiutata", ma questa enorme onda mediatica in realtà non la starebbe aiutando per nulla. La domanda è: La Rai continuerà a tirare in ballo Belen ancora per molto, o questa ossessione si placherà?

