Ballando con le Stelle: Lino Banfi commuove, Ventura e Nara già al top Scopriamo i momenti più belli e quelli da dimenticare della puntata di sabato 21 ottobre del dance show di Rai Uno

Valentina Di Nino Giornalista Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli. Linkedin

Instagram

Facebook

Sito

Diciotto anni e non sentirli. Ballando con le Stelle riparte sabato 21 ottobre su Rai Uno ed è subito grande show, con tutti gli elementi che hanno contribuito a un successo così grande e duraturo per il dance show guidato da Milly Carlucci. Spettacolo, emozioni e quel po’ di pepe garantito da qualche frecciatina polemica hanno tenuto compagnia al pubblico di Rai Uno in una serata che si è allungata oltre l’una.

Ma d’altronde, di carne al fuoco in questo esordio stagionale se ne è vista veramente tanto, scopriamo cosa è successo e quali sono stati i momenti più belli e quelli più discutibili della serata.

Top

Come in ogni talent show, e anche Ballando con le Stelle lo è, non si può non dare la precedenza su tutto il resto alle esibizioni. Anche se si trattava solo dell’esordio e più di qualcuno tra i vip ballerini è apparso ancora piuttosto incerto nel cimentarsi in un ruolo non usuale, in realtà il pubblico di Rai Uno ha potuto godersi anche delle esibizioni già di gran qualità. Sicuramente le due concorrenti che più hanno destato ammirazione tanto da meritarsi standing ovation e unanime apprezzamento anche dai temibili giurati, sono state Simona Ventura e Wanda Nara. L’argentina, attesissima, è scesa in pista in chiusura di serata e si è esibita in una rumba su cui già i giudici hanno trovato poco da ridire. Stesso discorso per Simona Ventura, che si è guadagnata la prima standing ovation in assoluto di questa stagione, grazie a una samba scatenata in coppia con Samuel Peron che ha lasciato senza fiato più il pubblico che lei, che l’ha retta benissimo.

Dietro le due tigri del palcoscenico si piazza per apprezzamento Carlotta Mantovan protagonista di un lento molto bello con Moreno, in cui ha potuto esprimere la sua dolcezza e la sua grazia, puntando anche tanto sulle emozioni, sue e altrui. Ma a proposito di emozioni, la prima serata di Ballando con le Stelle ha avuto un trionfatore assoluto: Lino Banfi. L’attore 87enne ha regalato al pubblico un momento poetico e commovente, mettendosi veramente a nudo, portandoci nella nostalgia che prova per la moglie recentemente scomparsa e creando una magia sulla base di empatia e tenerezza che ha trovato un grande riscontro nel pubblico tv e social e ha emozionato fino alle lacrime anche conduttrice e giuria.

Sempre rimanendo nel campo delle emozioni e della condivisione molto bello anche il momento del Ballerino per una notte, con protagonista Andrea, un ragazzo ventinovenne affetto da sindrome di down, molto simpatico e che si rivela anche un bravo ballerino, accompagnato in studio dal papà per fare un po’ di luce sulla realtà quotidiana non sempre semplice di famiglie con figli con la stessa sindrome. Uno spazio di impegno sociale già annunciato, ma che visto realizzato è piaciuto molto.

Flop

Per quanto riguarda i momenti da dimenticare, forse per l’euforia della prima puntata ne abbiamo visti pochi. Tra le esibizioni quelle meno convincenti sono sicuramente state le due che sono risultate a fine serata a rischio eliminazione: quelle di Antonio Caprarica e di Rosanna Lambertucci, ma sarebbe ingeneroso stroncarli dato il poco tempo di preparazione atletica avuto a disposizione.

Potrebbe interessarti anche