Nelle ultime settimane non si è parlato d’altro che della fine del matrimonio tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, e soprattutto del momento non semplice che la showgirl argentina sta attraversando. Dopo un periodo in cui era quasi scomparsa dai social, la conduttrice è ora tornata attiva, mostrando sempre più dettagli della sua nuova relazione con l’imprenditore Elio Lorenzoni. Ma quel che è certo è che in molti sono preoccupati per lei, soprattutto dopo averla vista dimagrita – per sua stessa ammissione – di sette chili. Tra coloro che hanno espresso la propria preoccupazione ci sono anche i suoi amici più stretti, che in queste ore hanno rilasciato alcune dichiarazioni.

Belen Rodriguez, parlano gli amici

Se, infatti, per il momento Belen Rodriguez non ha alcuna intenzione di rilasciare interviste o dichiarazioni alla stampa sul difficile periodo che sta vivendo, ci hanno pensato alcune persone a lei vicine. Sul settimanale Oggi, e in particolare nella rubrica curata da Alberto Dandolo, sono infatti riportate alcune dichiarazioni che sono state rilasciate dagli amici più stretti della showgirl argentina, che si dicono preoccupati per la sua situazione. "Persone vicine alla showgirl, che per sua ammissione dimagrita di sette chili, parlano di una profonda fragilità emotiva dovuta alla crescente pressione mediatica", si legge su Oggi. "Ma, soprattutto, alla separazione da Stefano De Martino a causa dei presunti ripetuti tradimenti di lui". Ed ecco dunque che ritornano a farsi sentire le voci dei presunti tradimenti da parte dell’ex marito, il quale però ha più volte negato categoricamente di esserne stato colpevole (l’ultima occasione è stata la sua intervista a Belve). Viste le due diverse versioni della storia, sembra quindi impossibile stabilire chi dei due dica la verità, e come siano andate realmente le cose tra i due ex coniugi.

Nel frattempo, però, Belen Rodriguez sembra aver ritrovato un minimo di serenità grazie al nuovo compagno, l’imprenditore Elio Lorenzoni. La loro relazione va avanti ormai da diverse settimane, e da alcuni giorni la conduttrice ha iniziato a parlare del compagno anche tramite Instagram, condividendo foto della loro vita privata. Anche questo aspetto, però, non convince gli amici della showgirl, che ha Oggi hanno rivelato come secondo loro "Belen pare non riesca a metabolizzare tutto ciò, rifugiandosi in una nuova storia che sa tanto di rivalsa e di orgoglio ferito più che di autentico amore".

