Belén Rodríguez scherza ma non troppo. Al timone della puntata di ieri giovedì 17 aprile 2025 di Only Fun – Comico Show su Nove (che ha registrato ascolti migliori di Rai 2 e Rai 3), la conduttrice argentina è tornata a parlare, seppure indirettamente, di Stefano De Martino. Protagonista di un siparietto con Vincenzo De Lucia nei panni di Francesca Fagnani a Belve, infatti, la showgirl ha scherzato sui tradimenti dell’ex marito, concedendosi però anche una stoccata nei suoi confronti. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Belén Rodríguez, la frecciata a De Martino a Only Fun

Nonostante in passato abbia detto di ‘no’ a Francesca Fagnani rifiutando categoricamente di essere sua ospite su Rai 2, ieri giovedì 17 aprile 2025 Belén Rodríguez si è ritrovata suo malgrado all’interno di una puntata di Belve. Al timone di Only Fun – Comico Show, infatti, la showgirl argentina è stata protagonista di un siparietto in chiave parodica dello show insieme a Vincenzo De Lucia. Nei panni di Francesca Fagnani, il comico ha dato vita a una delle interviste ‘scomode’ tipiche del programma: "Lei è impegnata alla conduzione di Amore Alla Prova che parla di coppie che vengono messe alla prova e che spesso finiscono col lasciarsi anche a causa di tradimenti. Possiamo dire che è un progetto autobiografico?". Il riferimento, ovviamente, è alla burrascosa seconda rottura con l’ex marito Stefano De Martino, oggi alla guida di Affari Tuoi.

Belén, tuttavia, ha deciso di stare al gioco: "Sì, possiamo dire di sì". La conduttrice, parlando dei celebri tradimenti che portarono al divorzio, si è anche concessa una frecciata: "E quelli che non so, poi…". De Lucia ha poi mostrato un libro fotografico con le immagini di tutti gli ex della showgirl argentina chiedendole "un pregio e un difetto di ognuno", ma Belén ha tagliato corto ironizzando: "Finisce qui, ve lo dico, le altre sono tutte da riempire".

Il commento su Virginia Raffaele e la sua imitazione: "Mai capita"

Continuando la chiacchierata con Vincenzo De Lucia e l’intervista ‘scomoda’ di Francesca Fagnani, Belén Rodríguez ha anche parlato della celebre imitazione di Virgnia Raffaele, che da anni veste i suoi panni in pieno stile caricaturale. "Attrice, ballerina, showgirl, conduttrice, cantante… mi scusi questo è il curriculum di Virginia Raffaele che viene ospite settimana prossima…" ha scherzato De Lucia, al quale Belén – scoppiata a ridere – ha risposto: "Che poi non ho mai capito perché fa così, io mica mi giro così sulle sedie?".

