Per un nutrito gruppo di fan sarebbe un sogno rivedere insieme Stefano De Martino ed Emma Marrone. E in effetti se i due, dopo 15 anni, si ritrovassero sarebbe veramente molto romantico. A sperare sono in tanti e, stando alle indiscrezioni che circolano sul web, la possibilità di un ritorno di fiamma non è una cosa impossibile. A fornire i dettagli che alimentano le voci di un riavvicinamento tra il conduttore e la voce di Femme Fatale, è il settimanale Oggi, che parla addirittura di avere la conferma che i due sono tornati a frequentarsi. Per il giornale ci sarebbe più di un indizio a riprova di questo: cene, spuntini, dolci dediche canore e un momento molto emozionante durante l’ultima puntata di Stasera tutto è possibile. La cantante, infatti, dovrebbe essere ospite nell’appuntamento finale del comic show, previsto per l’8 di aprile: in quell’occasione, sempre secondo Oggi, Stefano De Martino le avrebbe fatto letteralmente una serenata al pianoforte.

Stefano De Martino ed Emma: gli indizi sul ritorno di fiamma

Si erano conosciuti ai tempi di Amici, poi lui si era fidanzato (e sposato) con Belen Rodriguez, e ora pare che Emma e Stefano De Martino si siano molto riavvicinati. A dir la verità, a parte il periodo burrascoso dopo la rottura, i due sono sempre stati molto amici. "Abbiamo davvero un bel rapporto", dichiarava il conduttore nel programma ‘La conferenza stampa‘. Ma ora non si sta parlando di amicizia, ma di un ritorno di fiamma in piena regola. Tante le storie Instagram in questo periodo che hanno visto l’ex coppia vicina: Emma, infatti, sarà ospite della puntata finale di STEP, e nei giorni della registrazione ha preso parte a cene e spuntini con tutto il cast del programma, De Martino compreso ovviamente.

Quello che non sapevamo dai social, però, lo ha reso noto il settimanale Oggi, che pare essere certo di una nuova frequentazione tra i due. Secondo il giornale, durante l’ultima puntata del comic show Stefano De Martino avrebbe intonato Annarè, brano di Gigi D’Alessio, soffermandosi sulla strofa: "Come ho potuto stare lontano da te … ma come si è permesso il tempo a vederci divisi". Emma, mentre il conduttore cantava, era appoggiata al pianoforte "Emozionata e sorridente, con uno sguardo complice e disarmato", si legge sempre su Oggi. Inoltre, come a ricambiare questa dolce serenata, la cantante poche ore dopo la registrazione si sarebbe esibita sulle note di Tu sì ‘na cosa grande, durante una cena in una nota pizzeria nel Rione Sanità a Napoli. Indizi, questi, che hanno riacceso un sogno in tantissimi fan della coppia.

