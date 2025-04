Stefano De Martino e Belen di nuovo insieme, l'incredibile scoop che ‘infiamma’ il web: cosa succede Da giorni se ne parla ma non ci sono conferme di alcun tipo: tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez sarebbe tornato del tenero. Sarà vero? Le indiscrezioni

Tra loro è sempre stato un continuo tira e molla, ciò che è certo e che a unirli è stato un amore profondo, coronato in un matrimonio e nella nascita di un figlio, Santigo. Ma le cose tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez non sono andate per il verso giusto e, i due, a distanza di anni, si sono definitivamente detti addio… oppure no? Non vogliamo creare confusione ma da giorni sul web non si parla d’altro: tra Stefano e Belen c’è un ritorno di fiamma in atto? Stando ad alcune indiscrezioni, il conduttore napoletano e la showgirl argentina si sarebbero riavvicinati. Vediamo insieme tutti i dettagli di questa indiscrezione.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez: gli ‘indizi’ sul loro riavvicinamento

C’è un nuovo scoop che, in questi giorni, sta facendo tanto scalpore. A lanciarlo è stato Gabriele Parpiglia e riguarda Belen Rodriguez e la sua nuova (per così dire) fiamma. Parpiglia, nella sua newsletter, ha lasciato intendere che Belen non sia single, ma accompagnata da un nuovo spasimante dal cognome importante. Per evitare "smentite immediate", non ha rivelato subito l’identità. Poi il colpo di scena: si tratterebbe proprio di Stefano De Martino. affermando di avere prove fotografiche e video che mostrano l’ex ballerino entrare a casa di Belen e restarvi fino all’alba.

De Martino, secondo Parpiglia, si sarebbe comportato in modo sospetto, consapevole di essere seguito dai paparazzi. Infatti, nonostante immaginasse di essere seguito, il conduttore appare nervoso nel filmato ma rimane comunque sotto casa di Rodriguez. Dopo la rottura, Belen ha avuto solo flirt passeggeri, mentre De Martino ha mantenuto un profilo discreto. In una recente intervista, la showgirl ha espresso il desiderio di una relazione stabile e sana, lontana da dinamiche tossiche. Queste dichiarazioni sembrano dare un nuovo senso agli ultimi sviluppi, alimentando le speranze dei fan.

Belen paparazzata con Spinalbanese (ma spunta anche il nome di De Martino)

Giorni fa, però, la conduttrice argentina è stata vista insieme all’ex partner Antonino Spinalbese, padre della piccola Luna Marì (sua secondogenita). Nonostante tra i due sembri esserci un clima di rinnovata tranquillità, questo non lascerebbe intendere un ritorno di fiamma. La situazione appare invece differente per quanto riguarda Stefano De Martino: secondo quanto riportato da Parpiglia, lui potrebbe essere tornato a rivestire un ruolo significativo nella vita della showgirl. Sarà tornato l’amore o è solo una serenità ritrovata, soprattutto per il loro bambino Santiago? Noi continueremo ad aggiornarvi.

