Belen Rodriguez , l'imitazione "volgarotta" fa discutere: la replica (velenosa) di Virginia Raffaele La comica ha risposto alle recenti dichiarazioni della showgirl. Era stata attaccata per alcune sue movenze 'esagerate', ma ha subito sgonfiato la polemica. Ecco i dettagli.

Ecco la replica di Virginia Raffaele, a distanza di qualche giorno, alle parole di Belen Rodriguez. La showgirl argentina aveva definito ‘volgarotta’ la parodia della comica italiana, lamentandosi a TV Talk di alcune movenze un po’ troppo accentuate. Ma oggi la Raffaele, in una lunga intervista concessa a Repubblica, è tornata sul tema senza paura. E ha detto la sua sulla celebre imitazione di Belen. Mentre in casa Rodriguez un lieto evento ha commosso tutti (compreso il web). Ecco i dettagli.

Belen Rodriguez, la replica secca di Virginia Raffaele

Solo pochi giorni fa, il 15 marzo 2024, Belen si era presentata a TV Talk e aveva commentato le imitazioni di Virginia Raffaele. Niente di estremo, anche se non era passato inosservato un commento piccato. Secondo la Rodriguez, infatti, la parodia della Raffaele sarebbe stata a tratti "volgarotta". Soprattutto a causa di movenze – il famoso movimento d’anca, volutamente esagerato – che sarebbero state un po’ troppo accentuate dall’attrice, o aggiunte per creare un ‘personaggio’ divertente.

A queste parole ha replicato oggi Virginia, in un’intervista uscita sul quotidiano Repubblica. "Belen? Se qualcuno soffre mi dispiace, ma ricordiamoci che esistono la satira, l’ironia, l’autoironia, la caricatura (deriva da caricare) e la parodia", ha sottolineato la Raffaele, "forse era un suo periodo delicato".

La comica e attrice ha poi aggiunto di non aver mancato di rispetto a nessuno, con le sue imitazioni. Portando a esempio anche i casi di Carla Fracci e Barbara Alberti: "Credo di non aver offeso nessuno, le offese sono altre. Chaplin disse a Carla Fracci: ‘Quando sei imitata vuol dire che sei veramente grande’. Ci incontrammo e mi ringraziò, ero felicissima. A Colpo di Luna facevo la parodia di Barbara Alberti, colta e ironica. Abbiamo riso insieme". Insomma, niente rancori, né particolari veleni. Ma è chiaro che Virginia Raffaele ci teneva a rilasciare un suo commento, prima che la questione si ingigantisse ulteriormente.

Belen, la foto dolcissima con Luna Marì e Gustavo Rodriguez

Nel frattempo, una bella notizia ha ‘travolto’ i fan di Belen Rodriguez. Perché la showgirl, poco fa, ha condiviso nelle sue storie Instagram una tenerissima foto del padre Gustavo, impegnato ad abbracciare la nipotina Luna Marì. Si tratta del primo scatto social dopo il terribile incidente (un incendio quasi fatale) in cui era rimasto coinvolto l’uomo a dicembre scorso. E per celebrare il momento, anche la madre di Belen, Veronica Cozzani, ha voluto condividere lo stesso scatto online. Scrivendo sotto la foto: "Luna e il nonno di nuovo come prima". Insomma, tutto è bene quel che finisce bene.

