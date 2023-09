Belen Rodriguez, fan in allarme e lei ammette: “Mesi complicati” Alcune foto scattate recentemente all’argentina hanno fatto preoccupare gli ammiratori, ecco cosa è successo

E’ stata un’estate veramente turbolenta per Belen Rodriguez. Prima c’è stata la decisione di Mediaset di sostituirla alla conduzione de Le Iene e l’incertezza sul suo futuro professionale. Poi la bufera si è scatenata sul fronte famigliare, con la nuova, fragorosa rottura con Stefano De Martino, che si consumava già mentre i due erano inutilmente impegnati a spengere i rumors che correvano veloci sul web. Infine, il nuovo rapporto con l’imprenditore Elio Lorenzoni con cui sembra sempre più vicina. Una vita, quella della show girl argentina che ha fatto quindi molte capriole in poche settimane e questo periodo turbolento non ha mancato di lasciare un segno, anche sul fisico di Belen.

Ad accorgersene per primi sono stati i fan. Qualche giorno fa l’argentina è stata fotografata a Milano per un sito di gossip. Elegante e impeccabile, lei stessa a ripostato quegli scatti sul feed del suo profilo Instagram. E a molti non è sfuggito che il solitamente bellissimo fisico statuario della showgirl appariva molto più asciutto del solito. Belen Rodriguez appare in quelle immagini molto dimagrita e la cosa ha preoccupato i tanti ammiratori che la seguono con affetto.

Ed è stata la stessa showgirl argentina a rispondere a queste preoccupazioni, ammettendo di aver passato un periodo difficile che, evidentemente ha lasciato il segno. Scrive infatti l’argentina: "Sì, purtroppo gli ultimi mesi sono stati davvero complicati", riferendosi alle passate settimane, in cui ha vissuto un vero tsunami, dal punto di vista famigliare, sentimentale e professionale. Lo stress e le preoccupazioni quindi le hanno portato via più di qualche chilo, quanti lo precisa lei:"Ho perso 7 chili", per poi rassicurare tutti, aggiungendo: "Ora sto mangiando come una pazza". Il tempo di ritrovare la perduta serenità quindi, e i fan ritroveranno anche la Belen vulcanica, simpatica e in forma smagliante che hanno sempre amato e seguito e che di certo continuano a seguire anche in questo momento piuttosto complicato da gestire.

