Stefano De Martino “fa il verso” a Belen: show al matrimonio (come fece lei) Il ballerino e conduttore è stato immortalato alle nozze dell’amica Francesca La Marca. Nel video lo si vede ballare e cantare di gioia. Proprio come era accaduto alla Rodriguez.

Ora tocca a De Martino. Dopo neanche un mese dallo show di Belen al battesimo – che a fine agosto aveva incantato sulle note di "Besame Mucho" – è arrivata la "replica" dell’ex Stefano. Il ballerino è stato infatti immortalato in diversi video mentre si scatena durante il matrimonio dell’amica Francesca La Marca. Anche lei ballerina, legatissima da una lunga amicizia con Stefano, ha deciso quindi di festeggiare nel giorno più bello danzando tra le braccia del conduttore. Ecco tutti i dettagli.

Stefano De Martino scatenato al matrimonio (come Belen)

C’è voluto un po’, ma la replica di De Martino finalmente è arrivata. A fine agosto la sua ex Belen si era data alla pazza gioia durante una festa di battesimo, in compagnia peraltro della sua nuova fiamma Elio Lorenzoni. Stefano, invece, in questi ultimi mesi aveva mantenuto il profilo basso. Per lui niente feste, nessun flirt presunto o tale, niente che potesse dare adito a pettegolezzi.

Ora però le cose sono cambiate. Probabilmente stanco di nascondersi, Stefano De Martino è apparso per la prima volta (dopo tanto tempo) sereno e felice come la sua ex. Il ballerino, infatti, è stato immortalato in una serie di video che hanno subito fatto il giro del web. L’occasione era il matrimonio della sua intima amica Francesca La Marca, anche lei ballerina professionista.

Nelle clip video, diffuse su Instagram da una fan page di Belen e Stefano, De Martino è apparso in tutto il suo splendore. Completo blu elettrico, camicia bianca, sorriso sgargiante. Il talento della danza di Torre Annunziata si è preso il palcoscenico insieme alla sposa. Con lei ha ballato e cantato a squarciagola, lasciandosi andare a momenti di pura gioia e allegria.

La risposta perfetta, insomma, ai video di Belen che erano circolati alcune settimane fa. In quel caso si trattava di un battesimo (quello del figlio di un’amica di Elio), e la showgirl argentina si era scatenata sulle note della canzone "Besame Mucho". Ora è toccato a Stefano, invece, dimostrare che la delusione della separazione è acqua passata. Inutile piangere sul latte versato. Meglio ballare. E sorridere.

