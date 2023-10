Belen, la rivoluzione è totale: dopo il nuovo amore arriva l'attico mozzafiato La showgirl argentina sta vivendo un periodo di cambiamento radicale e, tra le tante novità, ora arriva anche una nuova casa a Milano. E che casa.

Dopo la rottura (apparentemente definitiva) con Stefano De Martino, la bella Belen Rodriguez ha passato un periodo molto complicato, tanto da volersi allontanare per un po’ sia dai riflettori che dai social. Nelle ultime settimane sono state dette molte cose su di lei, tra chi la vedeva a Brescia accanto al neo fidanzato Elio Lorenzoni, chi addirittura in una clinica di Padova e chi continuava a sottolineare il suo precario stato di salute. La realtà però è ben altra: Belen ha effettivamente passato del tempo in montagna con Elio, ma si è trattato di una semplice vacanza per riprendersi da un periodo un po’ buio, ed ora la showgirl non solo è tornata a Milano ma ha anche acquistato una nuova abitazione da sogno. Scopriamo qualcosa in più.

Belen cambia casa: spunta l’attico mozzafiato

Questa volta le prove ci sono tutte, perché è stata la stessa Belen, attraverso il profilo Instagram, a mostrare quella che presto sarà la sua nuova casa. La didascalia "New home" non lascia dubbi, così come le stories e le immagini che lei stessa ha voluto condividere con i propri fan.

Le immagini mostrano un attico mozzafiato nel centro di Milano che, nonostante sia ancora in fase di ristrutturazione, appare già molto lussuoso. L’attico in questione sembrerebbe avere un enorme terrazzo che circonda tutta la casa con splendida vista sulla città. Il tutto con un pavimento grigio laminato ed enorme veranda a vetrate. Che dire, una casa da sogno.

Per il momento Belen non ha mostrato altro, forse perché i lavori all’interno della nuova casa sono ancora in corso, ma ciò che è certo è che la showgirl presto cambierà abitazione, in una zona comunque non troppo lontana dal luogo in cui abitava prima.

Nuova casa per Belen: chi vivrà con lei?

Come mostrato dalla stessa Belen attraverso Instagram, a visitare la nuova casa è andata in compagnia della sorella Cecilia Rodriguez, della madre Veronica Cozzani e del neo fidanzato Elio Lorenzoni. Ma, alla fine, chi vivrà in quell’enorme attico?

Indubbiamente la nuova abitazione dovrà ospitare Belen e i suoi due bambini, Santiago di ormai 10 anni e la piccola Luna Marì di 2 anni. Detto questo, è però probabile che accanto alla showgirl vivrà anche il nuovo fidanzato Elio che potrebbe trasferirsi definitivamente nel nuovo attico.

Al momento si tratta di semplici supposizioni, poiché nessuno dei due ha rivelato ulteriori dettagli su un’ipotetica convivenza a Milano. Non rimane perciò che attendere ulteriori aggiornamenti.

