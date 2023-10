Belen super social con gli scatti con Elio in montagna. E mamma Veronica le da un consiglio I fan sono felici di vederla serena sui social dopo la notizia della clinica, infiammando Instagram con l'incidente hot di Elio e il commento di mamma Veronica

Dopo settimane di silenzio assordante sui social, che avevano scatenato non poche preoccupazioni e congetture tra i fan, Belen sembra essere tornata a condividere tanti momenti della sua vita quotidiana, e ha deciso di ricominciare a farlo da quello che sembra essere diventato uno dei suoi posti preferiti da alcuni mesi a questa parte: la montagna, in particolare se vissuta in compagnia di Elio Lorenzoni, suo nuovo compagno, con in quale ci delizia di tanti scatti con momenti di vita spensierata scrivendo: "Quanto è bello tutto quanto", e poi in spagnolo: "Chiedimi ora se sono felice?". Dopo qualche storia per salutare i followers e prepararli al suo ritorno, arrivano i tanti bellissimi scorci della montagna. E tra escursioni, falò notturni, foto tra i boschi e i ruscelli, pranzi e cene a non finire, Belen decide di porre un punto alla sua assenza sui social. Intanto la sua ultima vacanza continua a far discutere, mentre la madre prende le sue difese, e Elio resta vittima di un incidente hot nelle storie dell’influencer.

Il commento della madre e l’incidente hot di Elio

Tra la valanga di commenti esplosa sotto i suoi post, insieme ai cuori di Mara Venier e al supporto di Caterina Balivo, arrivano anche le dolci parole della madre di Belen, Veronica Cozzani, che ha un consiglio molto prezioso da lasciare alla figlia, sotto il post in cui la giovane parla di felicità: "Sì! Questi posti e le cose belle di ogni giorno sono quelle che ti regalano momenti felici! Vivere giorno per giorno!", un consiglio semplice, ma ricco di affetto quello di veronica per la sua Belù, come le piace chiamarla. La donna non ha inoltre esitato a raggiungere la figlia e il nuovo compagno in montagna, come testimoniato da alcuni scatti che raffigurano anche lei. Sembra insomma che il giovane Elio sia ben voluto in famiglia. Proprio quest’ultimo è rimasto, durante il soggiorno in alta quota, protagonista di un piccolo incidente hot. Mentre Belen si riprendeva in video nella camera d’hotel è infatti comparso sullo sfondo un Elio molto seducente, coperto solo da un asciugamano stretto in vita, intento ad uscire dalla doccia. A quel punto Belen, resasi conto dell’incidente, si è limitata ad esclamare: "Ops!", pubblicando comunque il video in una story Instagram, magari lo avrà trovato divertente!

Le polemiche sugli scatti in vacanza

A far discutere sono stati però alcuni post della presentatrice, che sono diventati terreno di sfogo per molti utenti, che hanno lamentato il comportamento dell’influencer. Da quando si è traferita nel bresciano la donna ha infatti lasciato che i due figli vivessero con i rispettivi padri, quindi la sua momentanea assenza dalle loro vite, e il fatto che viva liberamente la sua nuova relazione non sembrano andare giù ad alcuni utenti, che hanno deciso di criticarla nei commenti dei suoi post con frasi come: "Questa è la differenza tra te e Stefano, tu devi per forza ostentare i tuoi nuovi fidanzati senza tenere conto che tuo figlio è ormai grande". C’è inoltre chi non crede più alle sue nuove relazioni: "La solita storia, ora dice che ha trovato l’amore della sua vita e tra qualche mese finisce".

