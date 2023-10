Bufera sulla "Belen" di Tale e Quale: imitazione flop. Cosa è successo La performance di Amelia Villano non convince il popolo del web: sui social fioccano critiche e paragoni impietosi con Virginia Raffaele, l'imitatrice "ufficiale" della Rodriguez

La special guest star della terza puntata di Tale e Quale Show è stata Belen Rodriguez, riapparsa in tv dopo l’addio a Mediaset e la "buca" rifilata ad Alessandro Cattelan. O meglio, da Carlo Conti c’era una versione "tale e quale" all’argentina nei panni del quarto giudice in giuria. A interpretarla è stata Amelia Villano, 27 anni, che si è cimentata in prima serata su Rai 1 nell’imitazione di uno dei personaggi più iconici e controversi del piccolo schermo italiano, quest’estate protagonista indiscussa anche delle cronache gossippare a causa dell’addio a De Martino e della love story nuova di zecca con Elio. Ma come è andata? Secondo molti telespettatori, non è stata una performance azzeccatissima, tanto da scatenare le polemiche sui social sia durante che dopo la puntata.

Imitazione Belen, Amelia Villano non regge il confronto con Virginia Raffaele

Ormai da anni l’imitatrice "ufficiale" di Belen è Virginia Raffaele, che ha interpretato la più grande delle sorelle Rodriguez in più occasioni – da Quelli che il Calcio al Festival di Sanremo – fissando nella memoria collettiva dei telespettatori determinate caratteristiche peculiari della diva sudamericana, come l’andatura dinoccolata e la parlata suadente. Proprio il paragone inevitabile (e scomodo) con la Raffaele ha tenuto banco per tutta la serata sul web, dove molti fan del programma non hanno potuto fare a meno di confrontare la "Belen" di Amelia Villano con quella – iconica – di Virginia. Un confronto impari da cui la prima inevitabilmente è uscita con le ossa rotte, non tanto per demeriti propri ma piuttosto per il talento straordinario della Raffaele, una vera fuoriclasse dell’arte dell’imitazione.

Le reazioni sui social: critiche e paragoni scomodi

Sul web, come detto, le reazioni degli utenti non si sono fatte attendere, molte delle quali in verità piuttosto critiche. C’è chi ha scritto: "L’imitazione di Belen solo se si è Virginia Raffaele, il resto è nulla cosmico", oppure: "No scusate ma chi è questa? Belen può imitarla solo Virginia Raffaele", o ancora: "La tizia che "imita" Belen, totalmente inutile!".

A dare un ulteriore bordata social alla Villano ci ha pensato anche il seguitissimo account Cinguetterai, che sul social "X" (ex Twitter) ha postato due scatti di Belen/Raffaele e altrettanti di Belen/Villano, accompagnando il carosello fotografico con una spietata (ma divertente) freddura: "Quando ordini online vs Quando ti arriva a casa", sottolineando così lo scarto piuttosto evidente tra le due imitazioni.

Chi è Amelia Villano, la Belen di Tale e Quale Show

Ma chi è Amelia Villano, l’imitatrice che non è riuscita a conquistare il web con la sua personalissima versione di Belen Rodriguez? Nata 27 anni fa a Caserta, Amelia ha partecipato a The Voice of Italy nel 2015, come membro del team di Noemi. Dopo quell’esperienza in tv, si è dedicata alla carriera di imitatrice, interprete e conduttrice radiofonica. Attualmente lavora come speaker per RTL 102.5, ma continua a coltivare la passione per le imitazioni sui social, dove condivide con i suoi follower video divertenti in cui impersona celebrità come Federica Pellegrini, Alessia Marcuzzi e Chiara Ferragni, oltre naturalmente a Belen, personaggio che ha portato in scena nella terza puntata di Tale e Quale Show.

