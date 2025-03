Belen Rodriguez ‘demolisce’ Virginia Raffaele: "La sua imitazione è un po’ volgarotta”. Poi l’affondo Belen Rodriguez, ospite nell'ultima puntata di Tv Talk, ha parlato di Virginia Raffaele, della quale non gradisce tanto l'imitazione che fa di lei. Cos'ha detto

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Belen Rodriguez è tornata a far parlare di sé a seguito di un’intervista su Rai 3, a Tv Talk. Ospite di Mia Ceran, nel corso dell’ultima puntata trasmessa sabato, 15 marzo 2025, la showgirl ha parlato del suo programma su Real Time, Amore Alla Prova – La Crisi del Settimo Anno, ma non solo, perché ha commentato nuovamente le imitazioni che Virginia Raffaele ha fatto di lei nel corso degli anni. Da ciò che ha riferito, pare che non sia proprio una grandissima fan del modo in cui viene imitata, e ha espressamente detto tutto ciò che pensa al riguardo. Siete curiosi di saperne di più? Bene, allora proseguite pure la lettura.

Belen Rodriguez su Virginia Raffaele: "Si metteva la minigonna e si chinava"

Intervistata da Mia Ceran nell’ultima puntata di Tv Talk, Belen Rodriguez ha parlato di vari argomenti, tra questi anche (e di nuovo) delle imitazioni che Virginia Raffaele ha fatto di lei e che l’hanno resa famosa. Alla domanda della conduttrice su cosa ne pensasse (delle imitazioni), la modella ha risposto riproponendo le stesse movenze della famosa imitatrice: "Arrivava, si metteva la gonna corta e si chinava verso la telecamera. Cose che io non ho mai fatto". Subito dopo, ha espresso un parere su questi sketch che hanno conquistato il pubblico: "Il modo in cui ha iniziato a utilizzare il mio personaggio e la mia persona era un po’ volgarotto". Non è la prima critica che Rodriguez ‘smuove’ nei confronti della collega.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Già nel 2017, infatti, manifestava la sua disapprovazione e il poco gradimento della sua parodia: "No, non mi piace tanto l’imitazione che fa. Non mi sta più simpatica quell’imitazione. Lei ha un talento smisurato, ma se un personaggio ti ha portato al successo lo devi anche rispettare. Talvolta ha esagerato e me la sono presa: se ottieni una certa popolarità grazie a un personaggio credo che, alla fine, dovresti avere un pochino di rispetto in più, perché è anche grazie a lui se stai dove stai."

Belen Rodriguez e la definizione di ‘showgirl’: "Non mi offendo se mi chiamano così"

Sempre nel corso dell’intervista, Belen, conduttrice di Only Fun, show comico di Discovery, ha spiegato di sentirsi molto a suo agio quando la chiamano ‘showgirl‘ e che la cosa non la infastidisce: "Non mi offendo se mi chiamano showgirl, il termine fa riferimento ad una ragazza che riesce a essere poliedrica nel suo lavoro. Mi sento così. A volte l’uomo riesce ad essere poliedrico ma subito lo chiamano conduttore, con noi fanno un po’ più di fatica. Adesso che ho sono arrivata ai quarant’anni, qualcuno finalmente mi chiama conduttrice".

Potrebbe interessarti anche