Belen manda in fiamme il web con la sua maschera vaginale, ironia e sfottò. E interviene mamma Veronica La conduttrice ha messo in commercio un nuovo prodotto per il benessere 'intimo', scatenando i social: "Ma dopo vola?".

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

La bellezza e il benessere del proprio corpo sono cose che vanno curate, anche nelle parti più ‘intime‘, e Belen Rodriguez lo sa bene. Proprio per questo nella sua nuova linea di cosmetici non ci sono solo prodotti make-up, ma anche di skin care come la maschera vaginale che lei stessa ha pubblicizzato su Instagram e che ha mandato in fiamme il web. Con uno scatto social, l’imprenditrice digitale si è mostrata mentre la indossa, raccogliendo in pochissimo tempo centinaia di like e commenti, tantissimi anche piuttosto ironici.

C’è da dire che l’immagine postata non ha nulla di volgare, anzi, non è diversa da una foto in slip, e inoltre i prodotti per il benessere intimo femminile, come anche la maschera, sono in commercio anche con altri brand e da qualche anno spopolano, a dimostrazione del fatto che prendersi cura del proprio corpo anche in zone considerate tabù è fondamentale. Belen non ha quindi inventato qualcosa di nuovo, ma quando è la sua bellezza a mettersi in primo piano tutto diventa virale.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La maschera vulvare di Belen scatena il web e mamma Veronica: "Azz"

"Ti sembrerà troppo. È esattamente il punto. Scopri Mia Libre, la nuova maschera vulvare pensata per la parte più intima – e troppo spesso dimenticata – del tuo corpo. Perché non esiste troppo, quando si parla di te". Questa la didascalia della prima pubblicità della nuova maschera vaginale del brand di Belen Rodriguez. La conduttrice, inoltre, per sponsorizzare il prodotto si è scattata una foto mentre lo prova in prima persona, facendo impazzire i suoi follower sui social, e la prima a commentare è stata proprio sua madre, Veronica Cozzani, scrivendo un "Azz" sorpreso e seguito da 3 cuori rossi.

Gli utenti invece, hanno risposto nei modi più disparati: da chi si è detta curiosa di voler provare la maschera ("La voglio provare, brava Belen"), a chi ha fatto notare che già esiste in commercio ("Ho già provato quelle della chilly e mi ci trovo bene, però voglio assolutamente provare la tua, brava per me sono fantastiche"). E poi, ovviamente decine di commenti ironici: "Belen, Ma dopo vola?", "Esiste anche per noi uomini?", "Google: come diventare una maschera intima", "Red bull ti metteee le Ali ! Ah no … ho sbagliato".

Potrebbe interessarti anche