Beatrice Luzzi spiazza tutti e si dichiara a Signorini. La risposta del conduttore Stamattina, durante una conversazione con la coinquilina Fiordaliso, la concorrente ha ammesso di avere un debole per Alfonso. E il video delle sue parole è diventato subito virale.

Amori impossibili e dove trovarli. Nella Casa del Grande Fratello, ad esempio. Dove recentemente una concorrente ha dichiarato ad alta voce di nutrire una "passione" inconfessabile. A farlo è stata Beatrice Luzzi, indiscussa protagonista di questa nuova edizione del reality Mediaset, che parlando con la coinquilina Fiordaliso si è lasciata andare a una dichiarazione d’amore inaspettata. A quanto pare, infatti, la Luzzi avrebbe un debole per il conduttore del GF Alfonso Signorini. Lui però ha un compagno da oltre 15 anni. E ha reagito con simpatia alla confessione dell’attrice. Ecco tutti i dettagli.

Beatrice Luzzi e il suo interesse per Signorini

Tra i concorrenti di quest’ultima edizione del Grande Fratello, Beatrice Luzzi spicca senz’altro come una delle principali protagoniste. Sin dall’inizio l’attrice e attivista romana ha intrattenuto il pubblico di Canale 5 scontrandosi a più riprese con diversi coinquilini, e soprattutto con il discussissimo Massimiliano Varrese. Questa volta, però, la Luzzi ha deciso di attirare l’attenzione in una maniera decisamente poco ortodossa, con dichiarazioni che sui social stanno già facendo discutere.

Il siparietto in questione è andato in scena questa mattina. Beatrice Luzzi è entrata in cucina, si è messa a chiacchierare con la coinquilina Fiordaliso, e tra una battuta e l’altra ha sganciato la "bomba". "A me piace sul serio Alfonso. Ti giuro", ha affermato la gieffina riferendosi al conduttore Signorini. Ma Fiordaliso non l’ha presa troppo sul serio. "Eh ho capito, ma non penso che lui cambi idea", ha replicato divertita la cantante. Poi ha proseguito con un sorriso: "Te sei proprio…non ce le hai tutte a posto, secondo me. Anche a me piacerebbe, ma non ha idee che collimano con noi".

Tradotto: com’è risaputo, Alfonso Signorini ha altri interessi. E per di più ha un compagno di vita, con cui è felicemente fidanzato da circa quindici anni. Difficile insomma che sia pronto a ricambiare l’interesse di Beatrice Luzzi. Ma chissà, forse lei intendeva solo giocare, divertirsi un po’. Fatto sta, però, che il video della sua dichiarazione nei confronti del conduttore Mediaset è andato subito virale sui social. I fan si sono lanciati nelle più mirabolanti fantasticherie. E diverse pagine hanno dedicato lunghi post all’argomento. Una di queste, poi, ha perfino attirato l’attenzione dello stesso Alfonso Signorini. Che ha deciso di chiudere la questione con un goliardico "like". Chissà se nella prossima puntata del Grande Fratello il conduttore avrà voglia di dedicare qualche battuta a questa improbabile dichiarazione d’amore.

