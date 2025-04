Beatrice Luzzi, duro attacco al Grande Fratello e Alfonso Signorini: “Il team tecnico censura alcuni argomenti" Sembra che l'opinionista si sia accodata alla pessima pubblicità fatta dalla stampa francese al GF, ricondividendo sui social la stroncatura del reality.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Un finale di stagione tutt’altro che silenzioso per Beatrice Luzzi, che anche a telecamere spente continua a far parlare di sé. Dopo aver ricoperto per mesi il ruolo di opinionista a Grande Fratello al fianco di Cesara Buonamici, la Luzzi torna al centro della scena con un gesto destinato a riaccendere il dibattito: ha infatti condiviso sul suo profilo X un articolo pubblicato da un sito francese che attacca duramente sia Alfonso Signorini che l’intera macchina produttiva del reality.

Grande Fratello: Beatrice Luzzi prende le distanze dal reality

Fin dal suo esordio in questa edizione di Grande Fratello, Beatrice Luzzi non ha mai rinunciato a dire la sua, anche quando questo significava andare controcorrente. I suoi interventi, spesso pungenti e diretti, hanno suscitato reazioni contrastanti tra il pubblico, tanto da dividerlo. Non sono mancati scontri in diretta, soprattutto con il conduttore Alfonso Signorini, che più volte ha provato a contenerne le uscite. Eppure, proprio questo suo atteggiamento schietto è stato apprezzato da molti, soprattutto quando ha difeso con decisione concorrenti.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

GF: l’attacco alla produzione e ad Alfonso Signorini

L’articolo rilanciato da Beatrice contiene affermazioni pesantissime. Si legge, ad esempio: "Un elemento che ho trovato sorprendente è il posto centrale occupato da Alfonso Signorini, il presentatore del reality show. Non agisce come un elemento imparziale, ma piuttosto come un datore di lezioni. Distribuisce la parola secondo le sue scelte e dà la sua opinione, spesso di parte, senza filtri". Un’accusa diretta che mette in discussione la neutralità del conduttore, trasformandolo da moderatore a protagonista che, secondo l’autore, indirizzerebbe il racconto del programma a suo piacimento. Ma non finisce qui: l’articolo entra anche nel merito del lavoro della regia e degli autori, accusandoli apertamente di censura. "Il team tecnico censura alcuni argomenti tagliando il microfono dei candidati e cambiando l’angolazione della telecamera. Impossibile o quasi parlare di sesso tra donne o tra uomini, di monogenitorialità, di omogenitorialità e, soprattutto, non bisogna bestemmiare".

Zeudi Di Palma unico personaggio difeso nelle critiche feroci

Tra le poche note positive dello scritto c’è Zeudi Di Palma, che viene dipinta come "un modello per un gran numero di giovani donne". Il sito francese riconosce a Zeudi il merito di aver portato con coraggio in televisione il tema della sua sessualità, ispirando molte persone a fare coming out. Un riconoscimento che stride con le numerose critiche ricevute dalla giovane durante la sua permanenza nella Casa, spesso accusata – anche da alcuni coinquilini come Helena Prestes – di utilizzare il suo orientamento per ottenere consensi.

La scelta di Beatrice Luzzi

Beatrice Luzzi, nel condividere questo articolo, ha preso una posizione precisa, ribadendo ancora una volta il suo dissenso verso alcune dinamiche del programma. Un gesto che, per molti, ha il sapore della denuncia pubblica, in un momento in cui il dibattito sul ruolo dell’informazione televisiva, sulla rappresentazione delle diversità e sulla libertà d’espressione dentro i reality è più acceso che mai. La domanda ora è se e come risponderà chi è stato chiamato in causa, a partire proprio da Signorini e dalla produzione di Grande Fratello. Che la polemica sia destinata a continuare anche fuori dalla Casa, sembra ormai certo.

Potrebbe interessarti anche