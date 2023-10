Sfogo di Greta contro Perla: il “triangolo” salva-Grande Fratello prende forma L’ex tentatrice ha risposto alla lettera di Perla a Mirko: Signorini si sfrega le mani per il triangolo che cercava per quest’edizione deludente negli ascolti

Alfonso Signorini e il Grande Fratello andavano cercando il triangolo e, forse, l’hanno trovato. Nel corso della puntata di ieri in prima serata su Canale 5 è intervenuta Perla Vatiero, che ha scritto una toccante lettera al suo Mirko Brunetti (entrato nella casa più spiata d’Italia quasi due settimane fa) confessando che lo porterà sempre nel cuore. Tra le belle parole spese nei confronti dell’ex, però, non è mandata una frecciata contro Greta Rossetti, l’ex tentatrice che gli ha "strappato" Mirko a Temptation Island e che, più recentemente, è stata accusata di aver tagliato una discussa chat avvenuta tra lei e il gieffino. La risposta di Greta non si è fatta attendere, ma l’ex compagna di Mirko ha poi deciso di cancellare tutto. Scopriamo cosa ha detto.

Grande Fratello: la lettera di Perla Vatiero

Dopo l’ospitata di Greta Rossetti di lunedì scorso, nella diretta di ieri del Grande Fratello era attesa Perla Vatiero. L’intento di Alfonso Signorini e del team del reality show era tutt’altro che velato: ricreare il triangolo protagonista assoluto dell’ultima edizione di Temptation Island dopo il successo clamoroso del programma dell’estate di Filippo Bisciglia per risalire la china negli ascolti. Esperimento riuscito solo a metà, dal momento che dopo una ripresa fino a sorpassare la soglia del 20% di share, ieri il Gf è sprofondato nuovamente al 17% di share di sempre che ha contraddistinto questa edizione.

A sorpresa, però, Perla non si è presentata. La giovane ha infatti preferito fare recapitare una lettera all’ex fidanzato Mirko Brunetti, entrato nella casa di Cinecittà lo scorso 16 ottobre. Perla, come anticipato, ha dedicato solo parole d’affetto al suo ex compagno, promettendogli che lo porterà comunque sempre nel cuore. Un momento toccante che ha portato quasi tutti i compagni d’avventura di Mirko nella casa del Gf a schierarsi dalla parte di Perla. Quest’ultima ha poi lanciato una stoccata a Greta Rossetti, rispondendo alle insinuazioni che la accusavano di aver tagliato e manomesso una chat per proteggere il suo ex.

La risposta e lo sfogo di Greta Rossetti

La risposta di Greta, come detto, non si è fatta attendere, salvo poi essere cancellata. L’ex tentatrice ed ex compagna di Mirko Brunetti non ha infatti preso affatto bene l’attacco non propriamente celato tra le righe nella lettera. Sui social, infatti, la ragazza si è sfogata replicando a Perla tramite le sue storie Instagram, scrivendo: "Mi è stato detto che sono andata in puntata per fare i teatrini, ma un conto è discutere di un sentimento reale, e un altro è aggrapparsi ad una relazione terminata 5 mesi fa per fare hype". Parole molto forti e palesemente dirette a Perla che sono state pubblicate nella notte, poco dopo la puntata del Grande Fratello. Greta ha poi deciso di cancellare la storia, postando invece un video dal contenuto più velato. Quest’ultimo vede un’anziana signora lamentarsi delle delusioni della vita ("Ho pianto tanto, adesso basta piangere, non ho più lacrime. Le ho buttate tutte dietro. Adesso voglio sono vivere bene e tranquilla") con parole che sanno di messaggio diretto ma sicuramente meno forte.

Potrebbe interessarti anche