Barbara D’Urso-Rai, intesa e svolta: cosa farà (ma Mara Venier non molla Domenica In) La conduttrice ex Mediaset sembrerebbe vicinissima al ritorno in tv. Per lei, secondo recenti indiscrezioni, sarebbe pronto un ingresso 'soft' a Viale Mazzini. Ecco i dettagli.

Oggi, nel giorno del suo 68esimo compleanno, Barbara D’Urso potrebbe festeggiare (in anticipo) l’attesissimo ritorno in tv. Sembra infatti a un passo l’ingaggio con la Rai, come riportato di recente da un’indiscrezione di Repubblica. Niente ritorno a Mediaset, dunque, che così frettolosamente l’aveva messa alla porta quasi due anni fa. Ma invece un approdo, in qualche modo inaspettato, alla corte di Viale Mazzini. Anche se parrebbe da escludere (al momento) una staffetta con la veterana Mara Venier. E intanto la D’Urso, per non farsi mancare niente, ha deciso di dedicare un pensiero speciale all’ex Mauro Berardi. Ecco tutti i dettagli e le ultime novità.

Barbara D’Urso, intesa con la Rai a un passo (ma Venier non molla)

La regina di Pomeriggio 5, per molti anche regina del trash soft, in tv, potrebbe tornare presto in onda. Secondo Repubblica, infatti, Barbara D’Urso sarebbe pronta ad abbandonare il suo ‘buen retiro’ – condizione resasi obbligatoria dopo l’addio a Mediaset – per una nuova, entusiasmante avventura. E anche i primi dettagli sul genere di programma che la Rai, forse, affiderà alla D’Urso iniziano a trapelare.

Di certo, Barbara non dovrebbe prendere il posto di Mara Venier a Domenica In. Perché la zia d’Italia sembra destinata a restare, almeno per un altro anno. E questo nonostante i continui riferimenti di Mara a un addio imminente. Resta perciò l’ipotesi di uno show in prima serata, ventilata da molti nei giorni scorsi. Ma anche in questo caso i vertici di Viale Mazzini non sembrerebbero disposti a prendersi un rischio del genere. O almeno non subito.

Quello che invece potrebbe accadere, nella prossima stagione Rai, è che a Barbara D’Urso venga affidato un programma pomeridiano infrasettimanale. Qualcosa di simile a Pomeriggio 5, per intenderci. Anche se non è chiaro il taglio che i nuovi ‘capi’ di Barbarella intendono dare allo show.

Il messaggio (tenero) di Barbara d’Urso all’ex Mauro Berardi

Tv a parte, oggi Barbara D’Urso festeggia il suo 68esimo compleanno. E per l’occasione si è regalata un gesto davvero altruistico. Ha fatto gli auguri allo storico ex Mauro Berardi, infatti, anche lui nato il 7 maggio come la conduttrice. Con un post tenerissimo, condiviso su Instagram, Barbara ha omaggiato una relazione durata 11 anni, dal 1982 al 1993. "Auguri al padre dei miei due figli che oggi compie gli anni (ed anche io)", ha scritto la D’Urso. Avendo premura di aggiungere anche una foto di lei e Mauro, al mare, sorridenti e felici. Insomma un gesto inatteso e bellissimo. Che forse dà la misura della serenità con cui l’ex pupilla Mediaset si accinge a fare il suo ingresso in Rai.

