La Rai stoppa Antonella Clerici: perché è saltata la puntata di È Sempre Mezzogiorno (c’entra Geppi Cucciari) La conduttrice (pronta a sbarcare su Canale 5) non ha condotto il consueto appuntamento del cooking show su Rai 1, che tornerà in onda domani

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Niente appuntamento con È sempre mezzogiorno. Oggi mercoledì 7 maggio 2025, infatti, il cooking show di Antonella Clerici non è andato in onda su Rai 1. Il motivo? La conduttrice aveva annunciato che il suo storico programma avrebbe saltato la puntata odierna per dare spazio all’inizio del Conclave. Da palinsesto, però, le cose sono andate diversamente. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

È sempre mezzogiorno non va in onda: perché

La puntata di oggi mercoledì 7 maggio 2025 di È sempre mezzogiorno – come anticipato – non è andata in onda. Nella giornata di ieri Antonella Clerici aveva annunciato che sarebbe saltato il consueto appuntamento del cooking show di Rai 1. La conduttrice aveva spiegato che la prima rete avrebbe fatto spazio all’ingresso dei cardinali in occasione dell’inizio del Conclave che porterà all’elezione del nuovo papa, successore di Francesco, scomparso lo scorso aprile all’età di 88 anni dopo 12 di pontificato: "Noi ci vediamo giovedì pronti magari a vivere insieme la fumata nera o la fumata bianca, naturalmente con l’ausilio del Tg1… Ci vediamo giovedì!".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Premi David di Donatello 2025: Geppi Cucciari conduce la presentazione dei candidati

Antonella Clerici, però, ha commesso un errore: come da palinsesto, infatti, su Rai 1 va in onda dal Palazzo Quirinale la Cerimonia di presentazione dei candidati ai Premi David di Donatello per il 2025, condotta da Geppi Cucciari. Al termine di uno speciale del Tg1 per seguire in diretta la messa della Basilica di San Pietro poco prima dell’ingresso dei cardinali in Conclave, infatti, la linea è passata alla conduttrice di Splendida Cornice fino all’edizione delle 13:30 del Tg1.

Oggi mercoledì 7 maggio 2025, dunque, in prima serata su Rai 1 andrà in onda la cerimonia di Premiazione, che si svolgerà nel leggendario Teatro 5 di Cinecittà e sarà condotta da Elena Sofia Ricci, affiancata da Mika, in diretta a partire dalle 21.40.

Il futuro di Antonella Clerici

Antonella Clerici, intanto, si prepara a sbarcare eccezionalmente su Mediaset. La conduttrice di È sempre mezzogiorno tornerà regolarmente al timone del cooking show di Rai 1 partire da domani, mentre dall’8 maggio inizierà le riprese di Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo al Palazzo Te di Mantova. Insieme a Vanessa Incontrada e Lorella Cuccarini, Antonella condurrà lo show musicale de Il Volo che andrà in onda per tre prime serate su Canale 5.

Potrebbe interessarti anche