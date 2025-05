Matano e Balivo blindati, la Rai prende posizione su Barbara D’Urso: il commento (gelido) di Mellone Angelo Mellone ha escluso a Tv Talk l'arrivo in Rai della conduttrice: "Per ora siamo al completo". La scelta dettata dagli ottimi ascolti di La Volta buona e La Vita in diretta-

CONDIVIDI

Non ci sarà la Rai nel futuro prossimo di Barbara D’Urso. L’ipotesi di rivedere ‘Barbarella’ in pianta stabile su Rai 1 è stata smentita ufficialmente da Angelo Mellone, Direttore della Direzione Intrattenimento day time della Rai, che nel corso della puntata odierna di Tv Talk (che ha ospitato anche Stefano De Martino) ha svelato i motivi per i quali la D’Urso non approderà nel cast di conduttori della tv pubblica.

Angelo Mellone chiude a Barbara D’Urso in Rai

La trattativa tra Barbara D’Urso e la Rai è un tema gettonatissimo del gossip televisivo da oltre un anno. Dopo il divorzio da Mediaset (deciso unilateralmente dal ‘Biscione), il naturale approdo della conduttrice napoletana è subito sembrata proprio la tv pubblica, dove ha lavorato negli anni ’80 e fino alla fine degli anni ’90, quando si trasferì a Cologno Monzese per poi diventarne uno dei volti simbolo delle reti di Silvio Berlusconi. Inizialmente sembrava che l’ostacolo principale al buon esito dell’operazione fosse la volontà della Rai di non rovinare i rapporti con Mediaset prendendosi la sua ex stella. Ma stando alla versione offerta oggi da Angelo Mellone, in realtà il motivo del no della Rai a Barbara D’Urso sarebbe un altro, e molto più pratico.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

E’ tutta in questione di spazio televisivo e incastri difficili da trovare. La Rai non ne avrebbe da offrire a ‘Carmelita’ soprattutto nel daytime, la fascia che pareva destinata alla conduttrice in un ipotetico ritorno su Rai1. "La Rai ha i suoi conduttori, almeno nella fascia del day time abbiamo al momento tendenzialmente confermato tutto l’impianto…Per ora siamo al completo", ha risposto con tono secco Mellone a chi gli chiedeva della trattativa con la D’Urso. "Lei è una grandissima professionista – ha poi precisato il dirigente – Se ci sono possibilità di prenderla in futuro? Mai dire mai".

Daytime Rai, non c’è posto per Barbara D’Urso

Niente da fare, dunque. La D’Urso e la Rai resteranno ancora lontani, perché la tv di Stato ormai da settimane ha definito l’intelaiatura della prossima stagione televisiva, confermando in blocco programmi e conduttori del daytime di Rai 1. Caterina Balivo sarà ancora in sella alla guida de La Volta Buona (alle ore 14 su Rai 1) e Alberto Matano sarà confermatissimo al timone de La Vita in diretta (ore 17). Entrambi gli slot pomeridiani sarebbero stati potenzialmente adatti a ospitare un nuovo programma di Barbara D’Urso, ma la Rai ha deciso di confermare Balivo e Matano premiandoli dopo una stagione caratterizzata da ascolti molto soddisfacenti.

Potrebbe interessarti anche