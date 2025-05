Ilaria Galassi a La Volta Buona, proposta di matrimonio e lacrime. Il figlio alla Balivo: “Mi sento svenire” L’ex gieffina e volto di Non è la Rai ha ricevuto la fatidica proposta nella puntata di oggi del daytime di Caterina Balivo da parte del compagno Daniele

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Ilaria Galassi si sposa. L’ex gieffina e volto di Non è la Rai, infatti, ha ricevuto la proposta di matrimonio da parte del compagno Daniele, che ha sorpreso tutti in diretta nella puntata di oggi de La Volta Buona di Caterina Balivo. Visibilmente emozionata, Ilaria ha detto "sì" e la coppia convolerà presto a nozze. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Ilaria Galassi, le parole del compagno Daniele

"Ci sono stati periodi molto belli nella nostra storia, su tutti la nascita di Riccardo. Vedere il tuo pancione crescere è stato incredibile. Dopo la sua nascita è stato un crescere di emozioni. Un periodo indimenticabile e sono contento di averlo vissuto con te". Con queste parole Daniele – visibilmente nervoso, alla sua prima apparizione in tv – ha aperto la lettera destinata alla sua compagna Ilaria Galassi. I due fanno coppia fissa ormai da tempo e l’uomo ha deciso di prendere l’iniziativa stupendo tutti. Nel pieno della diretta della puntata di oggi martedì 20 maggio 2025 de La Volta Buona di Caterina Balivo su Rai 1, infatti, Daniele ha proseguito: "Poi ci sono stati anche momenti difficili, ma anche lì non abbiamo mai mollato e siamo rimasti sempre insieme, contro tutto e tutti e non ci siamo mai lasciati".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La proposta di matrimonio e la reazione del figlio

Ecco allora arrivare la fatidica proposta, che ha lasciato a bocca aperta Ilaria Galassi e l’intero studio di Caterina Balivo: "Tutti e due siamo d’accordo che il matrimonio, per il nostro modo di vedere le cose è un punto d’arrivo, il coronamento di una storia d’amore, quindi se per te va bene ti sposo… Mi vuoi sposare?". Sulle note della celebre Unchained Melody del film Ghost, Ilaria Galassi ha detto "sì" tra gli applausi generali. L’ex gieffina e volto di Non è la Rai ha poi scherzato: "Ma adesso ci dobbiamo organizzare? Ma davvero? Ma io non sono un’ottima organizzatrice, lo sai che io non amo tante persone…". Anche il figlio Riccardo non si è nascosto, ammettendo teneramente: "Mi viene da svenire". Il bambino ha anche aggiunto: "L’amore tra mamma e papà è la cosa che mi rende più felice". Commossa quasi fino alle lacrime, Caterina Balivo ha così ironizzato: "Ma quanti anni hai? Ma come dieci? Ne hai almeno cento!".

Potrebbe interessarti anche