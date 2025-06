Barbara D’Urso si promette alla Rai: “Ecco cosa farò. Veto Mediaset? Sarebbe assurdo” A pochi giorni dalla presentazione dei nuovi palinsesti l’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque ha rotto il silenzio sulla sua situazione nella tv di Stato

La presentazione dei nuovi palinsesti Rai per la stagione 2025/26 andata in scena lo scorso venerdì si è chiusa senza uno degli annunci più attesi: quello del ritorno di Barbara D’Urso in tv. L’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque – assente dal piccolo schermo da più di due anni – sembrava a un passo dalla firma con la tv di Stato ma, almeno per il momento, bisognerà pazientare ancora. Il direttore dell’Intrattenimento prime time Williams Di Liberatore ha infatti confermato che ci sono ancora delle trattative in corso; per ‘Carmelita’ si parla sempre di un nuovo show in stile Carramba! Che sorpresa al via a gennaio, ma è stata la stessa D’Urso a rompere il silenzio sulla questione in una lunga intervista dal Corriere della Sera. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Barbara D’Urso sul futuro in Rai: le sue parole

Il suo nome è stato tra i grandi assenti alla presentazione dei nuovi palinsesti Rai per la stagione 2025/26, ma per Barbara D’Urso – come anticipato – il ritorno in Rai non è sfumato. Intervistata dal Corriere della Sera, infatti, l’ex conduttrice Mediaset ha confermato di avere avuto dei contatti con il direttore dell’Intrattenimento prime time Williams Di Liberatore. "L’ho incontrato e mi ha detto di avere grande stima di me e del mio percorso professionale" ha raccontato ‘Carmelita’, svelando anche di avere già un programma su misura per lei in cantiere per la tv pubblica: "Non è Carràmba! È un progetto di emotainment bello, elegante, popolare, commovente e divertente (…) L’idea è di fare 4 o 5 puntate, il venerdì sera. Tra l’altro, ho visto che a gennaio il bel programma della Clerici si sposterà dal venerdì al sabato. Tutto quadra".

L’ipotesi veto e i rapporti con Pier Silvio Berlusconi

Sebbene non sia stato annunciato alla presentazione dei palinsesti, dunque, il (chiacchieratissimo) ritorno di Barbara D’Urso in tv sembra destinato ad andare in porto. Nessun veto, dunque, né da parte della politica (si parlava dell’appoggio di Matteo Salvini ma della contrarietà di Fratelli d’Italia e Forza Italia) né da parte della stessa Rai: "Non posso pensare che l’azienda culturale pubblica più grande del Paese possa accettare veti. Sarebbe orribile" ha dichiarato la conduttrice. Nessun veto neanche da parte di Mediaset e di Marina Berlusconi: "Non ci credo, sarebbe assurdo" ha spiegato Barbara, che però si è tolta un sassolino dalla scarpa riguardo il suo addio al Biscione e a Pier Silvio Berlusconi, che non avrebbe mai più sentito dopo l’estromissione.

