Barbara D'Urso, non lavora solo come conduttrice: 5 fiction che l'hanno resa famosa Non solo conduttrice: Barbara D'Urso è nota al pubblico anche come attrice. Ecco le sue fiction più famose, andate in onda in Rai e Mediaset

Tutti la conoscono come iconica conduttrice, ma la verità è che Barbara D’Urso è anche un’attrice che ha recitato in molte celebri fiction andate in onda sia per Rai che per Mediaset. Prima di diventare la "regina del pomeriggio", ha infatti interpretato personaggi diventati poi celebri, spesso dotati di grande forza e determinazione, che hanno lasciato un segno nel panorama della serialità italiana. È dunque il caso di fare un tuffo nel passato per ricordarne i più amati.

Non possiamo che partire con il suo personaggio televisivo più famoso: La Dottoressa Giò. La fiction Rai, andata in onda dalla fine degli anni ’90, ha avuto tre stagioni, la terza ed ultima a distanza di 20 anni dalla seconda. La trama segue le vicende professionali e personali della dottoressa Giorgia Basile, una ginecologa stimata e dedicata, che lavora in un ospedale pubblico. Giò è una donna forte, tenace, che si batte per le sue convinzioni e per il benessere delle sue pazienti, spesso scontrandosi con le burocrazie ospedaliere e con i pregiudizi. Un ruolo, questo, che è stato fondamentale per definire l’immagine di attrice di D’Urso.

È Magda ne Lo zio d’America

Nel 2002, Barbara d’Urso è poi tra i protagonisti de Lo Zio d’America, una fiction che ha saputo mescolare commedia e dramma familiare, affrontando il confronto tra diverse generazioni e culture. Christian De Sica è un misterioso "zio d’America" che sconvolge la vita della sua famiglia italiana. Barbara d’Urso interpreta una vecchia fiamma del protagonista, Magda, che lui ‘sfrutta’ per far ingelosire la donna di cui è veramente innamorato. La fiction è andata in onda per due stagioni, nel 2002 e 2006.

Il successo di Orgoglio

Un ruolo di grande spessore per Barbara d’Urso è stato poi quello nella serie in costume Orgoglio, andata in onda dal 2004 al 2006, ambientata in Toscana tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento. Si tratta di una saga nobiliare, in tre stagioni, basata sulla famiglia Hermida, proprietaria di una tenuta nella Maremma toscana, e sui suoi segreti, amori proibiti e lotte di potere. Barbara d’Urso, nella serie, interpreta la principessa Maria Pia Lanti di Santacroce.

I ruoli in Noi e Le ragazze di Piazza di Spagna

Nel 2004, Barbara d’Urso ha poi recitato nella miniserie Noi, che raccontava le intricate relazioni di una famiglia moderna, con particolare attenzione al rapporto madre-figlio. Barbara d’Urso ha interpretato la madre (protagonista) di u figlio adolescente, un giovane Alessandro Sperduti, allora ai suoi primi passi nel mondo della recitazione. Nel cast anche Enzo De Caro nel ruolo del padre del ragazzo, Michele Avogadro.

Infine, un ruolo che ci riporta agli inizi della sua carriera da attrice, sebbene fosse già nota al pubblico: la serie Le Ragazze di Piazza di Spagna, andata in onda dal 1998. La fiction racconta le vicende di un gruppo di giovani donne che vivono a Roma e lavorano come modelle o aspirano a fare carriera in questo mondo. Barbara d’Urso, pur non avendo un ruolo centrale in questo show, riesce comunque a farsi notare dal pubblico italiano, dando la sua impronta.

